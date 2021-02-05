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Украина получит еще 12 млн доз вакцины в феврале от AstraZeneca и Novavax

05.02.2021, 17:29
Украина получит еще 12 млн доз вакцины в феврале от AstraZeneca и Novavax - Фото
Вакцина от AstraZeneca (Скриншот из видео)

Украина получит 12 миллионов доз вакцин от производителей AstraZeneca и Novavax – поставки начнутся уже с этого месяца. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба Офиса президента. 

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По словам Зеленского, это хороший сигнал "от наших партнеров". Он считает, что этого количества вакцин будет достаточно, чтобы "обеспечить вакцинацию в течение первых месяцев после начала поставок". 

Сообщается, что полученое подтверждение реализовываться через контракт между производителем из Индии Serum Institute и компанией Crown Agents.

  • Украина в рамках глобальной программы COVAX рассчитывает получить по меньшей мере 8 млн доз вакцины. Ее хватит для вакцинации 4 млн украинцев.

Новость дополняется...

Станислав Стороженко
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