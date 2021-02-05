Украина получит еще 12 млн доз вакцины в феврале от AstraZeneca и Novavax
05.02.2021, 17:29
Вакцина от AstraZeneca (Скриншот из видео)
Украина получит 12 миллионов доз вакцин от производителей AstraZeneca и Novavax – поставки начнутся уже с этого месяца. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба Офиса президента.
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По словам Зеленского, это хороший сигнал "от наших партнеров". Он считает, что этого количества вакцин будет достаточно, чтобы "обеспечить вакцинацию в течение первых месяцев после начала поставок".
Сообщается, что полученое подтверждение реализовываться через контракт между производителем из Индии Serum Institute и компанией Crown Agents.
- Украина в рамках глобальной программы COVAX рассчитывает получить по меньшей мере 8 млн доз вакцины. Ее хватит для вакцинации 4 млн украинцев.
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