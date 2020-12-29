Первые вакцины от коронавируса появятся в Украине в феврале 2021 – Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина получит первые дозы вакцины от коронавируса в феврале. Крупные поставки по программе COVAX начнутся в марте. Об этом Степанов сказал сегодня на брифинге.

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По его словам, на этот момент Украина готова к вакцинации той вакциной, которая хранится при температуре -70 градусов. "У нас есть понимание, как сохранить холодовую цепочку с поставками до 30 000 доз в неделю", – сказал глава МОЗ.

Степанов рассказал, что у правительства Украины есть четкое подтверждение о дате поставок первых вакцин в рамках глобальной инициативы COVAX. Поставки должны начаться в конце первой четверти 2021 года.

"Мы рассчитываем на март. Это первое. Во-вторых, объем поставки в общем по COVAX – 8 млн доз. Из которых первый транш – 1,2 млн доз", – сказал Степанов.

По его словам, кроме программы COVAX, Украина в ближайшие недели рассчитывает подписать договора с компаниями-производителями вакцины. Переговоры на эту тему идут с августа.

"Исходя из тех результатов переговоров, которые есть, мы рассчитываем все-таки, что в феврале мы уже в состоянии будем доставить вакцину и начать масштабную вакцинацию", – сказал Степанов. Он добавил, что Украина ожидает в феврале не меньше 150 000-200 000 доз. Это будет вакцина для медиков, военных на Донбассе и групп риска.

22 декабря Минздрав утвердил план вакцинации жителей Украины от COVID-19. Он предусматривает четыре этапа и охватывает период по март 2022 года.

Сегодня в Кабмине заявили, что Украина получит 16 млн доз вакцины от коронавируса в рамках международной программы COVAX.

В ЕС вакцинация стартовала 26 декабря.

Вадим Ребрина

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