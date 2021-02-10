НАБУ открыло дело из-за возможной закупки вакцин по завышенной стоимости
Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное дело из-за возможных закупок вакцин против коронавируса по завышенной стоимости. Об этом говорится в ответе первого подразделения детективов НАБУ, сообщает Совет общественного контроля при Бюро.
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В ответе говорится, что информация из обращения Совета о возможной закупке чиновниками Минздрава вакцины по завышенной стоимости расследуется в рамках дела, которое было открыто 3 февраля 2021-го по статье о злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364).
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В Совете пишут, что речь идет о закупке вакцины по $17,85 за дозу от производителя Sinovac Biotech, которую будут осуществлять через частную фирму-посредника Лекхим.
При этом ГП Медзакупки начинало переговоры с ориентировочной ценой $3 и было уже на финальной стадии, заявляют в Совете. Там также говорят, что министр здравоохранения Максим Степанов якобы в ручном режиме остановил этот процесс и распорядился начать переговоры о закупке вакцины от Sinovac.
"Именно поэтому Совет общественного контроля обратилась к НАБУ с соответствующим заявлением и теперь приветствует начало досудебного расследования", – добавили в Совете.
LIGA.net направила запрос о комментарии в Минздрав и Лекхим.
- В конце декабря 2020-го Украина подписала контракт на 1,9 млн доз с китайской компанией Sinovac. Поставки будут осуществляться через Лекхим.
- В начале января 2021-го общественная организация Пациенты Украины заявила, что Степанов якобы сам назначил посредником Лекхим, а компания якобы связана с экс-главой МОЗ Раисой Богатыревой.
- Степанов отверг эти претензии, сказав, что поставки через Лекхим были условием производителя вакцины – Sinovac Biotech. В Лекхим назвали "фейком" заявление Пациентов Украины.
- В январе 2021-го нардеп Голоса Александра Устинова заявила, что Украина имела возможность закупить индийскую вакцину, которая более чем в пять раз дешевле вакцины от Sinovac. Степанов в ответ сказал, что сравнивать эти вакцины бессмысленно.
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