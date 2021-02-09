UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Лекхим просит отсрочить поставку вакцины Sinovac в Украину

09.02.2021, 16:17
Лекхим просит отсрочить поставку вакцины Sinovac в Украину - Фото
Вакцина CoronaVac от компании Sinovac (фото - ЕРА)

Компания Лекхим, которая является поставщиком в Украину вакцины против коронавируса от китайской компании Sinovac Biotech, просит отcрочить дату поставки первой партии на апрель. Об этом сообщил LIGA.net собеседник, близкий к процессу. Факт письма подтвердили LIGA.net в пресс-службе ГП Медзакупки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Собеседник LIGA.net сообщил, что перенос даты поставки на апрель в Лекхим объясняют такими факторами:

– задержкой с получением экспортной лицензии от властей Китая (компания получила ее лишь 25 января);

– поздним принятием Верховной Радой закона об ускоренной регистрации медпрепаратов для экстренного применения.

Лекхим также попросил изменить в контракте требования к эффективности вакцины, отметил собеседник. Изначально требование было установлено на уровне эффективности 70% для всех случаев заболевания, теперь же предлагается категорию расширить, включив легкие случаи течения болезни.

В пресс-службе ГП лишь подтвердили факт, что письмо с просьбой об изменениях условий контракта было. Там заявили, что направили его в Минздрав, однако ответа пока не получили.

"Мы направили это письмо Минздраву, чтобы министерство решило, как поступить в данной ситуации: насколько мы идем на те просьбы, которые прислал Лекхим. Потому что мы в заключении контракта зависим от министерства", – добавили в пресс-службе Медзакупок.

LIGA.net обратилась и в пресс-службу Минздрава, однако там не смогли прокомментировать ситуацию по телефону. LIGA.net направит письменный запросы в Минздрав и Лекхим.

Новость дополняется...

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вакцина коронавирус COVID-19 Sionovac лекхим
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 