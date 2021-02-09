Лекхим просит отсрочить поставку вакцины Sinovac в Украину

Компания Лекхим, которая является поставщиком в Украину вакцины против коронавируса от китайской компании Sinovac Biotech, просит отcрочить дату поставки первой партии на апрель. Об этом сообщил LIGA.net собеседник, близкий к процессу. Факт письма подтвердили LIGA.net в пресс-службе ГП Медзакупки.

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Собеседник LIGA.net сообщил, что перенос даты поставки на апрель в Лекхим объясняют такими факторами:

– задержкой с получением экспортной лицензии от властей Китая (компания получила ее лишь 25 января);

– поздним принятием Верховной Радой закона об ускоренной регистрации медпрепаратов для экстренного применения.

Лекхим также попросил изменить в контракте требования к эффективности вакцины, отметил собеседник. Изначально требование было установлено на уровне эффективности 70% для всех случаев заболевания, теперь же предлагается категорию расширить, включив легкие случаи течения болезни.

В пресс-службе ГП лишь подтвердили факт, что письмо с просьбой об изменениях условий контракта было. Там заявили, что направили его в Минздрав, однако ответа пока не получили.

"Мы направили это письмо Минздраву, чтобы министерство решило, как поступить в данной ситуации: насколько мы идем на те просьбы, которые прислал Лекхим. Потому что мы в заключении контракта зависим от министерства", – добавили в пресс-службе Медзакупок.

LIGA.net обратилась и в пресс-службу Минздрава, однако там не смогли прокомментировать ситуацию по телефону. LIGA.net направит письменный запросы в Минздрав и Лекхим.

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Марк Сировой

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