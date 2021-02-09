Лекхим просит отсрочить поставку вакцины Sinovac в Украину
Компания Лекхим, которая является поставщиком в Украину вакцины против коронавируса от китайской компании Sinovac Biotech, просит отcрочить дату поставки первой партии на апрель. Об этом сообщил LIGA.net собеседник, близкий к процессу. Факт письма подтвердили LIGA.net в пресс-службе ГП Медзакупки.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Собеседник LIGA.net сообщил, что перенос даты поставки на апрель в Лекхим объясняют такими факторами:
– задержкой с получением экспортной лицензии от властей Китая (компания получила ее лишь 25 января);
– поздним принятием Верховной Радой закона об ускоренной регистрации медпрепаратов для экстренного применения.
Лекхим также попросил изменить в контракте требования к эффективности вакцины, отметил собеседник. Изначально требование было установлено на уровне эффективности 70% для всех случаев заболевания, теперь же предлагается категорию расширить, включив легкие случаи течения болезни.
В пресс-службе ГП лишь подтвердили факт, что письмо с просьбой об изменениях условий контракта было. Там заявили, что направили его в Минздрав, однако ответа пока не получили.
"Мы направили это письмо Минздраву, чтобы министерство решило, как поступить в данной ситуации: насколько мы идем на те просьбы, которые прислал Лекхим. Потому что мы в заключении контракта зависим от министерства", – добавили в пресс-службе Медзакупок.
LIGA.net обратилась и в пресс-службу Минздрава, однако там не смогли прокомментировать ситуацию по телефону. LIGA.net направит письменный запросы в Минздрав и Лекхим.
Новость дополняется...
Комментарии