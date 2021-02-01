Sinovac пока не подтвердила эффективность вакцины от COVID-19 в 70% – Радуцкий

Китайская компания Sinovac пока что не предоставила документы об эффективности вакцины против COVID-19 на уровне 70%. Об этом в комментарии журналистам рассказал глава комитета Рады по здравоохранению и нардеп из фракции Слуга народа Михаил Радуцкий.

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"Ждем Sinovac, который был подписан еще в декабре, но они до сих пор не представили документы, что они имеют эффективность не меньше 70%", – рассказал Радуцкий и напомнил, что по условиям контракта Украина не может и не будет закупать вакцину с более низкой эффективностью.

12 января стало известно, что вакцина от Sinovac показала в Бразилии общую эффективность 50,38%.

25 января премьер Шмыгаль заявил, что до конца января ожидается первая поставка в Украину вакцины от коронавируса. От 100 000 до 200 000 доз вакцины ожидается по программе COVAX.

27 января The Economist опубликовал прогноз, согласно которому Украина не сможет начать массовую вакцинацию против коронавируса до 2023 года.

Министр здравоохранения Степанов назвал это "домыслами каких-то аналитиков".

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Денис Юдин

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