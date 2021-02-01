Sinovac пока не подтвердила эффективность вакцины от COVID-19 в 70% – Радуцкий
01.02.2021, 13:42
Михаил Радуцкий (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
Китайская компания Sinovac пока что не предоставила документы об эффективности вакцины против COVID-19 на уровне 70%. Об этом в комментарии журналистам рассказал глава комитета Рады по здравоохранению и нардеп из фракции Слуга народа Михаил Радуцкий.
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"Ждем Sinovac, который был подписан еще в декабре, но они до сих пор не представили документы, что они имеют эффективность не меньше 70%", – рассказал Радуцкий и напомнил, что по условиям контракта Украина не может и не будет закупать вакцину с более низкой эффективностью.
- 12 января стало известно, что вакцина от Sinovac показала в Бразилии общую эффективность 50,38%.
- 25 января премьер Шмыгаль заявил, что до конца января ожидается первая поставка в Украину вакцины от коронавируса. От 100 000 до 200 000 доз вакцины ожидается по программе COVAX.
- 27 января The Economist опубликовал прогноз, согласно которому Украина не сможет начать массовую вакцинацию против коронавируса до 2023 года.
- Министр здравоохранения Степанов назвал это "домыслами каких-то аналитиков".
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