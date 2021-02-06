UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Китай условно одобрил для широкого использования вакцину Sinovac, которую купила Украина

06.02.2021, 17:28
Китай условно одобрил для широкого использования вакцину Sinovac, которую купила Украина - Фото
Вакцина CoronaVac от компании Sinovac (фото - ЕРА)

В Китае условно одобрили широкое использование вакцины против коронавируса Sinovac. Теперь ее могут получить не только группы высокого риска, для которых вакцину одобрили ранее – чрезвычайным разрешением. Об этом сообщает AP.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вакцина Sinovac Biotech уже продана по меньшей мере в 10 стран и уже вводится людям по крайней мере в пяти странах. В Китае в июле прошлого года дали экстренное разрешение на использование вакцины, что позволило получить ее медработникам и госслужащим.

Условное одобрение означает, что вакцина теперь может быть предоставлена ​​широкой публике, хотя исследования все еще продолжаются. Компания должна будет показать данные о последующих наблюдениях, а также отчеты о побочных эффектах после продажи вакцины на рынке.

Это вторая вакцина китайского производства, получившая в стране условное одобрение. В декабре Пекин санкционировал выпуск препарата компании Sinopharm.

  • 12 января стало известно, что группа фармкомпаний Лекхим подписала с китайской Sinovac Biotech договор на поставку в Украину 5 млн доз вакцины.
  • По состоянию на 1 февраля, компания Sinovac не предоставила документы об эффективности вакцины против COVID-19 на уровне 70%. 

Читайте также: В Украине утвердили план вакцинации от COVID-19 на 2021 год

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Sinovac вакцина Китай коронавирус
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 