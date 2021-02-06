Китай условно одобрил для широкого использования вакцину Sinovac, которую купила Украина

В Китае условно одобрили широкое использование вакцины против коронавируса Sinovac. Теперь ее могут получить не только группы высокого риска, для которых вакцину одобрили ранее – чрезвычайным разрешением. Об этом сообщает AP.

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Вакцина Sinovac Biotech уже продана по меньшей мере в 10 стран и уже вводится людям по крайней мере в пяти странах. В Китае в июле прошлого года дали экстренное разрешение на использование вакцины, что позволило получить ее медработникам и госслужащим.

Условное одобрение означает, что вакцина теперь может быть предоставлена ​​широкой публике, хотя исследования все еще продолжаются. Компания должна будет показать данные о последующих наблюдениях, а также отчеты о побочных эффектах после продажи вакцины на рынке.

Это вторая вакцина китайского производства, получившая в стране условное одобрение. В декабре Пекин санкционировал выпуск препарата компании Sinopharm.

12 января стало известно, что группа фармкомпаний Лекхим подписала с китайской Sinovac Biotech договор на поставку в Украину 5 млн доз вакцины.

По состоянию на 1 февраля, компания Sinovac не предоставила документы об эффективности вакцины против COVID-19 на уровне 70%.

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Наталия Медведева

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