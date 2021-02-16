Все есть, кроме вакцины. Степанов объяснил, почему вакцинация не началась 15 февраля
В Украине все готово к началу вакцинации – нет только самой вакцины. Об этом во время онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, объяснив задержки в поставке "логистическими проблемами" и "бюрократическими трудностями".
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"Да, я говорил о том, что начиная с 15 февраля мы начнем кампанию по массовой вакцинации<...>На сегодня у нас готова вся медицинская инфраструктура, сформированы мобильные бригады и списки по фамилиям, кого будут прививать на первом этапе. Мы ждем поставку вакцины – как только она приедет, сразу начнем вакцинировать", – подчеркнул глава МОЗ.
Он отметил, что у них была уверенность, что вакцина поступит до 15 февраля, так как по условиям договоров, подписанных с производителями препаратов, в феврале и марте Украина должна получить по миллиону доз.
"Возникли определенные технические проблемы логистического абсолютно характера. Думаю, что они будут решены за несколько дней. Я рассчитываю, что на этой неделе мы уже сделаем первую прививку", – заявил министр.
Также Степанов отметил, что вторая часть поставки вакцин будет происходить в рамках проекта COVAX. По его словам, в Украину обещали привезти 117 000 доз Pfizer еще до середины февраля – поэтому, рассчитывая на это, Минздрав и сообщил о дате начала вакцинации 15 февраля.
"Но возникли какие-то там бюрократические общие трудности, которые не зависят от Украины", – заявил глава МОЗ, поясняя почему Pfizer так до сих пор и не появился в стране.
- 29 января в Минздраве заявили, что вакцинация в Украине начнется 15 февраля, и утвердили общий план вакцинации на 2021 год.
- 8 февраля Степанов заявил, что Украина получила подтверждение на 22 млн вакцин от коронавируса.
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