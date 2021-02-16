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Все есть, кроме вакцины. Степанов объяснил, почему вакцинация не началась 15 февраля

16.02.2021, 10:24
Все есть, кроме вакцины. Степанов объяснил, почему вакцинация не началась 15 февраля - Фото
Максим Степанов (Фото: Минздрав/Facebook)

В Украине все готово к началу вакцинации – нет только самой вакцины. Об этом во время онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, объяснив задержки в поставке "логистическими проблемами" и "бюрократическими трудностями". 

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"Да, я говорил о том, что начиная с 15 февраля мы начнем кампанию по массовой вакцинации<...>На сегодня у нас готова вся медицинская инфраструктура, сформированы мобильные бригады и списки по фамилиям, кого будут прививать на первом этапе. Мы ждем поставку вакцины – как только она приедет, сразу начнем вакцинировать", – подчеркнул глава МОЗ.

Он отметил, что у них была уверенность, что вакцина поступит до 15 февраля, так как по условиям договоров, подписанных с производителями препаратов, в феврале и марте Украина должна получить по миллиону доз.

"Возникли определенные технические проблемы логистического абсолютно характера. Думаю, что они будут решены за несколько дней. Я рассчитываю, что на этой неделе мы уже сделаем первую прививку", – заявил министр.

Также Степанов отметил, что вторая часть поставки вакцин будет происходить в рамках проекта COVAX. По его словам, в Украину обещали привезти 117 000 доз Pfizer еще до середины февраля – поэтому, рассчитывая на это, Минздрав и сообщил о дате начала вакцинации 15 февраля.

"Но возникли какие-то там бюрократические общие трудности, которые не зависят от Украины", – заявил глава МОЗ, поясняя почему Pfizer так до сих пор и не появился в стране.

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Дарья Мостовая
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