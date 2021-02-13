UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ляшко рассказал, как можно будет записаться на вакцинацию от COVID-19

13.02.2021, 17:33
Ляшко рассказал, как можно будет записаться на вакцинацию от COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Львовской ОГА/Facebook

В Украине после 1 марта можно будет записаться на бесплатную вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, записаться смогут граждане как из групп риска, так и все желающие старше 18 лет.

Гражданам из групп риска будут сразу назначать место и время прививки, остальных занесут в список ожидания. Если в группах риска будет много отказов, очередь может подойти быстрее.

Записаться на вакцинацию можно будет тремя способами: на специальном сайте, который вскоре запустит Минздрав; у своего семейного врача; через горячую линию МОЗ. Изучается возможность записи через приложение ДИЯ.

  • 29 января на заседании Кабмина представили календарный план вакцинации населения от коронавируса в 2021 году. Он предусматривает закупку 15 млн дополнительных доз вакцины от COVID-19.

Читайте также: В ОП объяснили схему поставок в регионы вакцины против коронавируса

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вакцинация Виктор Ляшко   COVID-19
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 