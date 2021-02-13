Ляшко рассказал, как можно будет записаться на вакцинацию от COVID-19

В Украине после 1 марта можно будет записаться на бесплатную вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

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По его словам, записаться смогут граждане как из групп риска, так и все желающие старше 18 лет.

Гражданам из групп риска будут сразу назначать место и время прививки, остальных занесут в список ожидания. Если в группах риска будет много отказов, очередь может подойти быстрее.

Записаться на вакцинацию можно будет тремя способами: на специальном сайте, который вскоре запустит Минздрав; у своего семейного врача; через горячую линию МОЗ. Изучается возможность записи через приложение ДИЯ.

29 января на заседании Кабмина представили календарный план вакцинации населения от коронавируса в 2021 году. Он предусматривает закупку 15 млн дополнительных доз вакцины от COVID-19.

8 февраля министра здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина получила подтверждение на 22 млн доз вакцин против COVID-19.

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Вадим Ребрина

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