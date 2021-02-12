В ОП объяснили схему поставок в регионы вакцины против коронавируса

Сразу по прибытии в Украину вакцина против COVID-19 попадет на склады, обеспечивающие ее надлежащее хранение. Потом препараты начнут поставлять в регионы, где уже сформированы 600 мобильных групп для проведения вакцинации. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

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"Вакцина приезжает сюда, после чего в зависимости от того, какая это вакцина – Pfizer или AstraZeneca – она ​​едет на разные склады. Есть отдельный склад для Pfizer, потому что там свои условия хранения, или (препарат – ред.) едет на другой склад, где хранятся другие вакцины в других условиях", – сказал Тимошенко.

Далее, по его словам, вакцины будут развозить по регионам.

Что касается вакцины Pfizer, то по регионам будут развозить 5-дневное количество доз, поскольку именно такой срок этот препарат может сохраняться при температуре выше, чем -80 градусов.

По словам Тимошенко, в регионах уже сформированы 600 мобильных групп (в основном на базе семейных врачей), которые будут заниматься вакцинацией. Эти группы будут делать прививки тем категориям граждан, которые включены в первый этап плана вакцинации.

Он отметил, что кураторами процесса вакцинации в регионах будут главы департаментов здравоохранения каждой ОГА.

29 января на заседании Кабмина представили календарный план вакцинации населения от коронавируса в 2021 году. Он предусматривает закупку 15 млн дополнительных доз вакцины от COVID-19.

8 февраля министра здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина получила подтверждение на 22 млн доз вакцин против COVID-19.

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Наталия Медведева

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