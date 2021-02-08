Украина получила подтверждение на получение 22 млн доз вакцин против COVID-19 – Степанов
08.02.2021, 19:24
Максим Степанов (Скриншот видео facebook.com/maksym.stepanov.official)
Украина получила подтверждение на поставку 22 млн доз вакцин против COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", передает пресс-служба Минздрава.
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По его словам, для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы вакцину получили не менее 60% украинцев.
"На сегодня, мы имеем подтверждение поставки 22 млн доз вакцин против COVID-19. Однако, остается острый вопрос, готовы ли украинцы к вакцинации?", – сказал Степанов.
- 5 февраля сообщалось, что МОЗ получил подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин для профилактики COVID-19 производства компании AstraZeneca и NovaVax.
- 8 февраля в Киеве стартовал трехдневный Всеукраинский форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".
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