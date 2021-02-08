Украина получила подтверждение на получение 22 млн доз вакцин против COVID-19 – Степанов

Украина получила подтверждение на поставку 22 млн доз вакцин против COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", передает пресс-служба Минздрава.

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По его словам, для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы вакцину получили не менее 60% украинцев.

"На сегодня, мы имеем подтверждение поставки 22 млн доз вакцин против COVID-19. Однако, остается острый вопрос, готовы ли украинцы к вакцинации?", – сказал Степанов.

5 февраля сообщалось, что МОЗ получил подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин для профилактики COVID-19 производства компании AstraZeneca и NovaVax.

8 февраля в Киеве стартовал трехдневный Всеукраинский форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

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Наталия Медведева

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