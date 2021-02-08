UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина получила подтверждение на получение 22 млн доз вакцин против COVID-19 – Степанов

08.02.2021, 19:24
Украина получила подтверждение на получение 22 млн доз вакцин против COVID-19 – Степанов - Фото
Максим Степанов (Скриншот видео facebook.com/maksym.stepanov.official)

Украина получила подтверждение на поставку 22 млн доз вакцин против COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", передает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы вакцину получили не менее 60% украинцев. 

"На сегодня, мы имеем подтверждение поставки 22 млн доз вакцин против COVID-19. Однако, остается острый вопрос, готовы ли украинцы к вакцинации?", – сказал Степанов.

  • 5 февраля сообщалось, что МОЗ получил подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин для профилактики COVID-19 производства компании AstraZeneca и NovaVax.
  • 8 февраля в Киеве стартовал трехдневный Всеукраинский форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

Читайте также: В Германии в доме престарелых вакцинированные подхватили британский штамм, симптомы легкие

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
максим степанов вакцинация вакцина
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 