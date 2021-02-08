8 февраля в Киеве стартует трехдневный Всеукраинский форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы". В 10:00 его откроет президент Владимир Зеленский. Ожидается онлайн-участие главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебреисуса и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

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Организаторы хотят "дать обществу ответы на самые актуальные вопросы о борьбе с COVID-19". По их словам, задавать вопросы участникам форума можно на сайте и страницах форума в соцсетях.

Спикеры расскажут, как будет проходить вакцинация в Украине, какие меры принимаются для восстановления экономики, как организовать процесс учебы в условиях пандемии, какие будут правила пересечения границ, и так далее.

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От Украины заявлено участие главы МИД Дмитрия Кулебы, главы Минздрава Максима Степанова, премьера Дениса Шмыгаля, вице-премьера по евроинтеграции Ольги Стефанишиной, министра образования Сергея Шкарлета, министра культуры Александра Ткаченко, министра цифровой трансформации Михаила Федорова, министра по реинтеграции Алексея Резникова, первого замглавы Рады Руслана Стефанчука, главы медкомитета Рады Михаила Радуцкого и других.

Иностранные участники форума, помимо указанных выше: де-факто врио посла США в Украине Кристина Квин, посол ЕС в Украине Матти Маасикас, посол Эстонии Каимо Кууск, глава Минздрава Литвы Арунас Дулкис, посол ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, главный советник главы Всемирной организации торговли Тим Йенд и другие.

8 февраля

10:00—11:00. Выступление Зеленского, Гебреисуса и фон дер Ляйен.

11:10—12:40. Обсуждение международных усилий в борьбе с "короной", новой геополитики и открытия/закрытия границ.

12:50—14:20. Степанов расскажет о вакцинах и вакцинации.

14:30—16:00. Дискуссия религиозных деятелей Украины.

9 февраля

10:00—10:20. Шмыгаль расскажет о плане правительства по предотвращению эпидемии.

10:30—12:00. "2021: экономический диагноз и рецепты оздоровления".

12:10—13:10. "Как успешно преодолеть удар пандемии по бизнесу".

13:20—14:50. "Образование в 2021 году".

15:00—16:30. "Регионы против вируса".

10 февраля

10:00—11:30. "Инновации в условиях пандемии".

11:40—12:50. "Крым и Донбасс против вируса".

13:00—14:30. "Пандемия: дезинформация и мизинформация".

Евгений Пилипенко

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