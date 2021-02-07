Коронавирус. Миссия ВОЗ в Ухане опубликует "ценные выводы" 10 февраля – Bloomberg

На следующей неделе будут опубликованы основные результаты миссии ВОЗ в Китай по изучению эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом Bloomberg рассказал зоолог из Нью-Йорка Питер Дашак.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Дашака, группа экспертов из 14 человек работала со специалистами из Китая и посетила ключевые точки и исследовательские центры, чтобы найти подсказки о начале пандемии коронавируса. Основные результаты расследования будут опубликованы 10 февраля.

Миссия ВОЗ работала в трех группах, которые сосредоточили внимание на потенциальной роли животных, распространении болезни и результатах, полученных после отбора проб в окружающей среде.

Дашак считает, что выводы миссии будут весьма ценными, но до публикации они конфиденциальны.

Дашак изучал роль животных и посетил рынок свежих продуктов Хуанань в Ухане, который считается одним из мест, где коронавирус мог перейти от животных к человеку.

Исследования выявили более ранние случаи заражения среди людей, не связанных с рынком, тем не менее, поиски были продолжены и ученые нашли важные подсказки о роли рынка в эпидемии, рассказал Дашак, отказавшись вдаваться в подробности.

На закрытом почти сразу после начала эпидемии рынке остались неповрежденными свидетельства того, что происходило, именно они стали предметом внимания исследователей.

Также Дашак рассказал, что бессимптомные случаи болезни возникли в самом начале ее распространения. Сколько всего было заболевших и когда началась эпидемия – это вопросы, над которыми ученые еще работают. Проследить путь вируса будет сложно и потребует много времени, но есть некоторые реальные подсказки и к концу миссии может быть получено твердое объяснение, уверен Дашак.

В конце декабря 2019-го в Ухане (Китай) подтвердили появление нового штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает заболевание COVID-19.

На 7 февраля 2021 года в мире 106,4 млн человек заразились COVID-19, 2,3 млн человек умерли.

14 января в Ухань прибыли эксперты ВОЗ для изучения возникновения коронавируса.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.