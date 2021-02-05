Человечество должно извлечь урок из нынешней пандемии коронавируса и разработать единую систему предупреждения/борьбы с такими стихийными бедствиями, чтобы, когда случится следующая пандемия какого-то другого патогена, встретить ее во всеоружии. О том, что для этого нужно сделать, основатель Microsoft и филантроп Билл Гейтс рассказал YouTube-каналу Veritasium.

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По его мнению, реально разработать глобальную систему мониторинга за новыми вспышками известных и новых инфекционных болезней, чтобы "и близко больше не иметь такого количества жертв, как от нынешней пандемии".

Гейтс подчеркнул, что пандемии могут быть и хуже в плане летальности от болезни: например, ранее умирали до 30% заболевших оспой.

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"Так что нам немножко повезло, что летальность здесь (с коронавирусом) не супер-высокая, но (в следующий раз) мы можем пресечь в зародыше и это. Количество смертей при правильной системе должно быть не выше десятой части того, что мы видим сейчас", – пояснил филантроп идею общемировой структуры раннего оповещения об инфекционных болезнях и оперативного противодействия им.

СПРАВКА. В 1975 году Гейтс основал Microsoft на пару с . В 1975 году Гейтс основал Microsoft на пару с Полом Алленом . В 1986-м в возрасте 31 года он стал самым молодым миллиардером в мире, и с тех пор находится в топ-списке богатейших людей . Весной он ушел из совета директоров корпорации, чтобы уделять время благотворительности и семье. Фонд Билла и Мелинды Гейтс среди прочих финансирует Глобальный альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI). На пятилетнюю работу этой структуры, которая помогает разработчикам вакцин от самых разных болезней, в мире собрано около $10 млрд, из которых Гейтсы привлекли $1,6 млрд.

Гейтс говорит, что такая система должна состоять из двух секций:

а) полевая работа эпидемиологов по исследованию потенциальных угроз и наблюдению за эпидфоном (в том числе через оснащение центров по всей планете диагностической аппаратурой и возможность делать минимум 10 млн ПЦР-тестов в сутки в мире);

б) R&D – научно-исследовательская работа по выявленным и возможным угрозам.

Во второй секции, считает основатель Microsoft, по крайней мере сейчас нужно сосредоточиться на совершенствовании технологии мРНК-вакцин, чтобы еще больше ускорить темпы ее применения и иметь линии производства таких препаратов по всему миру, а также научиться делать их дешевыми и стабильными при адекватной температуре хранения.

Вдобавок, говорит Гейтс, многое можно сделать в сфере методов лечения болезней, в частности, антителами.

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Евгений Пилипенко

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