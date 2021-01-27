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Билл Гейтс готовится к следующей пандемии: Нужны мега-диагностические платформы

27.01.2021, 18:53
Билл Гейтс готовится к следующей пандемии: Нужны мега-диагностические платформы - Фото
Билл Гейтс (фото - ЕРА)

Миллиардер Билл Гейтс изложил свой план по борьбе со следующей пандемией, призвав к формированию глобальной системы оповещения, массовому тестированию и ежегодным расходам в десятки миллиардов долларов. Об этом говорится в ежегодном письме Билла и Мелинды Гейтс, опубликованном на их сайте.

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"Чтобы предотвратить повторение бедствий прошлого года, к подготовке к пандемии необходимо относиться так же серьезно, как мы относимся к угрозе войны, – написал Гейтс. – Мир был не готов к пандемии COVID-19. Думаю, в следующий раз все будет иначе".

По словам Гейтса, к тому времени, когда наступит следующая пандемия, он надеется увидеть "мега-диагностические платформы, которые смогут еженедельно тестировать до 20% населения мира".

По его словам, стоимость подготовки мира к защите от будущих пандемий кажется огромной, но эти суммы не сравнить со стоимостью COVID-19 – по прогнозам она составит $28 трлн.

"Миру нужно потратить миллиарды, чтобы спасти триллионы", – уверен Гейтс.

По его словам, успех вакцин с мРНК в борьбе с COVID-19 в ближайшие пять лет откроет путь к огромным успехам в разработке новых вакцин. Технология показывает потенциал, который однажды позволит победить такие болезни, как ВИЧ, туберкулез и малярия. Согласно письму, фонд Гейтсов инвестировал $1,75 млрд в борьбу с COVID-19.

  • 26 января количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 100 млн человек.

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Наталия Медведева
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Билл Гейтс пандемия коронавирус

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