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Количество заболевших COVID-19 в мире превысило 100 млн: инфографика

26.01.2021, 22:55
Количество заболевших COVID-19 в мире превысило 100 млн: инфографика - Фото
Коронавирус COVID-19 под микроскопом (Фото: пресс-служба NIAID/ЕРА)

Сегодня, 26 января, количество официально подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 100 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.

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Согласно данным университета, в мире зарегистрирован 100 032 461 случай заражения коронавирусом с момента начала пандемии.

Количество заболевших COVID-19 в мире превысило 100 млн. (Скриншот сайта Университета Джона Хопкинса)

Набольшее число заболевших в США – более 25 млн. В Индии и Бразилии – более 10,5 млн и почти 9 млн случаев COVID-19 соответственно.

В Европе печальный список возглавляют Великобритания (более 3,7 млн), Франция (более 3,1 млн) и Испания (более 2,6 млн).

В Украине, по данным университета, 1 237 810 заболевших.

За все время пандемии коронавируса в мире умерли более 2,1 млн человек, из них – более 23 000 в Украине.

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Наталия Медведева
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