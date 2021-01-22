Билл Гейтс привился от COVID-19

Сооснователь корпорации Microsoft Билл Гейтс вакцинировался против коронавируса. Об этом он сообщил в Twitter.

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"Одно из преимуществ 65-летнего возраста – это то, что я имею право на вакцину от COVID-19. Я получил свою первую дозу на этой неделе и чувствую себя прекрасно", – написал он.

Гейтс не уточнил, какую именно вакцину ему сделали.

Миллиардер поблагодарил всех ученых, участников испытаний, регулирующие органы и медработников, благодаря которым начался процесс вакцинации против коронавируса.

СПРАВКА. В 1975 году Гейтс основал Microsoft на пару с . В 1975 году Гейтс основал Microsoft на пару с Полом Алленом . В 1986-м в возрасте 31 года он стал самым молодым миллиардером в мире, и с тех пор находится в топ-списке богатейших людей . Весной он ушел из совета директоров корпорации, чтобы уделять время благотворительности и семье. Фонд Билла и Мелинды Гейтс среди прочих финансирует Глобальный альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI). На пятилетнюю работу этой структуры, которая помогает разработчикам вакцин от самых разных болезней, в мире собрано около $10 млрд, из которых Гейтсы привлекли $1,6 млрд.

5 июня 2020 года Гейтс сетовал, что ему трудно отрицать конспирологические теории вроде той, что он "хочет чипировать людей через вакцину от коронавируса", так как "эти истории запредельно глупые или странные".

21 октября Гейтс сказал, что пандемия коронавируса никуда не денется, пока инфекцию не истребят во всем мире, а не только в отдельных странах или регионах.

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Наталия Медведева

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