Билл Гейтс привился от COVID-19
22.01.2021, 20:53
Билл Гейтс
Сооснователь корпорации Microsoft Билл Гейтс вакцинировался против коронавируса. Об этом он сообщил в Twitter.
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"Одно из преимуществ 65-летнего возраста – это то, что я имею право на вакцину от COVID-19. Я получил свою первую дозу на этой неделе и чувствую себя прекрасно", – написал он.
Гейтс не уточнил, какую именно вакцину ему сделали.
Миллиардер поблагодарил всех ученых, участников испытаний, регулирующие органы и медработников, благодаря которым начался процесс вакцинации против коронавируса.
СПРАВКА. В 1975 году Гейтс основал Microsoft на пару с Полом Алленом. В 1986-м в возрасте 31 года он стал самым молодым миллиардером в мире, и с тех пор находится в топ-списке богатейших людей. Весной он ушел из совета директоров корпорации, чтобы уделять время благотворительности и семье. Фонд Билла и Мелинды Гейтс среди прочих финансирует Глобальный альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI). На пятилетнюю работу этой структуры, которая помогает разработчикам вакцин от самых разных болезней, в мире собрано около $10 млрд, из которых Гейтсы привлекли $1,6 млрд.
- 5 июня 2020 года Гейтс сетовал, что ему трудно отрицать конспирологические теории вроде той, что он "хочет чипировать людей через вакцину от коронавируса", так как "эти истории запредельно глупые или странные".
- 21 октября Гейтс сказал, что пандемия коронавируса никуда не денется, пока инфекцию не истребят во всем мире, а не только в отдельных странах или регионах.
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