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Вакцинированных от COVID-19 уже больше, чем заболевших, но радоваться не стоит – ВОЗ

06.02.2021, 21:43
Вакцинированных от COVID-19 уже больше, чем заболевших, но радоваться не стоит – ВОЗ - Фото
Тедрос Адханом Гебрейесус (Фото: Salvatore Di Nolfi/ЕРА)

В мировом масштабе количество вакцинаций от коронавируса превысило количество зарегистрированных инфекций. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает пресс-служба ВОЗ.

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Однако, по его словам, более трех четвертей этих прививок проводится всего в 10 странах, на которые приходится почти 60% мирового ВВП.

В то же время около 130 стран с населением 2,5 миллиарда человек еще не получили ни одной дозы.

Тедрос считает, что как только страны с вакцинами привьют от коронавируса своих медицинских работников и пожилых людей – им следует поделиться вакцинами, чтобы другие страны могли сделать то же самое.

Глава ВОЗ пояснил, что чем больше времени уходит на вакцинацию людей из групп наибольшего риска заражения, тем больше возможностей получает вирус для мутации, невосприимчивой к вакцине.

"Иными словами, если мы не подавим вирус повсюду, то можем вернуться к исходной точке", – пояснил Тедрос.

Читайте также: Pfizer успокаивает: пока не нужно изменять вакцину от COVID-19 из-за мутантов коронавируса

Наталия Медведева
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ВОЗ коронавирус вакцинация Тедрос Аданом Гебреисус
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