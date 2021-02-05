Мутанты коронавируса. В Pfizer успокаивают – пока не нужно менять их вакцину против ковида

Пока не требуется вносить изменения в антиковидную вакцину Pfizer-BioNTech на фоне распространения мутантных вариантов коронавируса вроде "британского", "южноафриканского" или "бразильского". Эффективности препарата первого поколения предположительно хватит, сообщил Science руководитель группы разработки вакцины в Pfizer Филип Дормитцер.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ученый ответил "нет" на вопрос, нужно ли уже изменять вакцину BNT162b2, чтобы сделать ее более действенной против новых вариантов патогена.

То, что лабораторные тесты показали определенное снижение величины нейтрализации вируса антителами, которые выработались у людей, привитых Pfizer-BNT, "еще не означает, что нужно изменять вакцину". По словам Дормитцера, вызванный в организме привитых иммунный ответ обширнее просто нейтрализации антителами "в пробирке".

"Наблюдение за пандемичным гриппом показывает, что после пары первичных доз закрепляющая доза через несколько месяцев дает не только очень сильный, но и обширный иммунитет. Потому, да, одна из возможностей (бороться с вариантами вируса) – изменять вакцину, другая – просто добавить усиливающую дозу. Прилив ведь поднимает все лодки", – пояснил он стратегию Pfizer.

Читайте также: Переболели ковидом – вам нужна только одна доза мРНК-вакцины, пишут медики

Глава группы разработки вакцины считает, что нужны клинические исследования, "чтобы понять, какой иммунный ответ дает добавление усиливающей дозы" против SARS-CoV-2.

"(Пока менять препарат не нужно). Просто нужно быть готовым. Проделать работу по подготовке к изменению (вакцины) независимо от того, пригодится это или нет", – сказал Дормитцер.

Он уточнил, что вакцину против гриппа "корректируют", когда наблюдается четырехкратное снижение уровней нейтрализации, и добавил: "Но ковид – это не грипп. Компаниям, регуляторам и всем теперь нужно выяснить правила игры для вакцин против COVID-19".

Ранее аналогичную вакцину Moderna проверили против новых мутаций коронавируса.

Читайте также: Ученым удалось активировать иммунитет против ВИЧ: фаза I по вакцине признана успешной

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.