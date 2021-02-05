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Несколько стран ЕС готовы продать излишки вакцин, Украина их купит – Стефанишина

05.02.2021, 06:37
Несколько стран ЕС готовы продать излишки вакцин, Украина их купит – Стефанишина - Фото
Ольга Стефанишина (Фото: пресс-служба eu-ua.org)

Сейчас ведутся переговоры о поставке в Украину дополнительных доз вакцины от COVID-19 – продать их нашему государству согласились отдельные европейские страны. Об этом вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина рассказала в интервью ТСН.

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"Есть несколько стран ЕС, одна из них очень дружественна к нам, которые согласились на перепродажу в рамках излишков части вакцин. Украина их покупает", – подчеркнула она, отметив, что не может пока назвать эту страну в силу конфиденциальности информации.

По словам Стефанишиной, более 13 стран Евросоюза, не имея излишков вакцин от коронавируса, продвигали интересы Украины и необходимость в получении нашей страной такой вакцины.

  • 2 февраля 2021 года глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коммерческая вакцина появится на украинском рынке ближе к лету и будет стоит от $7 до $33.

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Дарья Мостовая
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ЕС вакцина ольга стефанишина коронавирус COVID-19

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