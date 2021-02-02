Степанов: Коммерческая вакцина появится не раньше лета, может стоить от $7 до $33

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов прокомментировал вопрос появления в продаже на украинском рынке коммерческих вакцин от коронавируса. По его словам, это случится ближе к лету, а стоимость, скорее всего, не будет превышать $34. Об этом он сказал в эфире Cніданка з 1+1.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Думаю, что коммерческая вакцина появится не раньше лета, это мой прогноз, мы не регулируем этот вопрос", – заявил министр, добавив, что пока страны еще ограничивают экспорт препаратов для вакцинации.

По его словам, цена на вакцину в рамках коммерческого рынка будет зависеть от компании-производителя. "Те предложения, которые мы получали по вакцинам, были от $7 за дозу до $33,6 была высшая цена", – отметил Степанов.

14 января 2021 года главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что по программе COVAX в Украину в феврале поставят 100 000 доз мРНК-вакцины от COVID-19.

17 января Степанов заявил, что вакцинация начнется в феврале этого года, ожидается поставка 910 000 доз вакцин.

Читайте также: "Кроме болтовни ничего нет". Степанов не считает, что Украина отстает по закупкам вакцин

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.