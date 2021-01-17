Степанов ожидает 910 000 доз вакцины от коронавируса для Украины в феврале – Радуцкий

Вакцинация от коронавируса начнется в феврале, ожидается поставка 910 000 доз вакцины. Об этом завил министр здравоохранения Максим Степанов на онлайн-встрече с фракцией Слуга народа, сообщил в Facebook нардеп из СН и глава комитета Верховной Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий.

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По словам министра, ожидается поставка 700 000 доз вакцины от китайской компании Sinovac, если подтвердится ее эффективность на уровне 70%. Еще 210 000 доз вакцины Pfizer/BioNTech будут получены в рамках инициативы COVAX в первой половине февраля.

14 января 2021 года главный санврач Ляшко сообщил, что по программе COVAX в Украину в феврале поставят 100 000 доз мРНК-вакцины от COVID-19.

15 января Степанов рассказал, что закупками вакцины для Украины будет заниматься британская некоммерческая организация Crown Agents.

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Денис Юдин

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