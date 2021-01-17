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Степанов ожидает 910 000 доз вакцины от коронавируса для Украины в феврале – Радуцкий

17.01.2021, 17:22
Степанов ожидает 910 000 доз вакцины от коронавируса для Украины в феврале – Радуцкий - Фото
Вакцина CoronaVac от компании Sinovac (фото - ЕРА)

Вакцинация от коронавируса начнется в феврале, ожидается поставка 910 000 доз вакцины. Об этом завил министр здравоохранения Максим Степанов на онлайн-встрече с фракцией Слуга народа, сообщил в Facebook нардеп из СН и глава комитета Верховной Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий.

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По словам министра, ожидается поставка 700 000 доз вакцины от китайской компании Sinovac, если подтвердится ее эффективность на уровне 70%. Еще 210 000 доз вакцины Pfizer/BioNTech будут получены в рамках инициативы COVAX в первой половине февраля.

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Денис Юдин
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