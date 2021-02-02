План вакцинации украинцев могут изменить: хотят привить Зеленского в прямом эфире

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что план вакцинации в Украине могут изменить для того, чтобы вакцинировать его, президента Владимира Зеленского и премьера Дениса Шмыгаля вне очереди – в качестве примера для украинцев. Об этом он заявил в эфире Cніданок з 1+1.

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По его словам, правительство внесет такие изменения для того, чтобы уменьшить процент тех, кто не желает прививаться от COVID-19.

Также он отметил, что "с удовольствием" вакцинируется публично, а сам Зеленский "хотел бы на собственном примере показать, что прививаться от коронавируса – безопасно".

"Владимир Зеленский и сам для того, чтобы увеличить процент людей, которые будут вакцинироваться, на собственном примере полностью готов к вакцинации и хочет это делать", – сказал министр.

По данным опроса Рейтинг, целых 40% украинцев не готовы сделать прививку от COVID-19 даже бесплатно.

Зеленский заявлял, что вакцинация будет добровольной, однако он надеется, что украинцы "внимательно относятся к здоровью, понимают вызовы и будут придерживаться плана вакцинации".

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Станислав Стороженко

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