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План вакцинации украинцев могут изменить: хотят привить Зеленского в прямом эфире

02.02.2021, 13:00
План вакцинации украинцев могут изменить: хотят привить Зеленского в прямом эфире - Фото
Денис Шмыгаль и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что план вакцинации в Украине могут изменить для того, чтобы вакцинировать его, президента Владимира Зеленского и премьера Дениса Шмыгаля вне очереди – в качестве примера для украинцев. Об этом он заявил в эфире Cніданок з 1+1. 

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По его словам, правительство внесет такие изменения для того, чтобы уменьшить процент тех, кто не желает прививаться от COVID-19. 

Также он отметил, что "с удовольствием" вакцинируется публично, а сам Зеленский "хотел бы на собственном примере показать, что прививаться от коронавируса – безопасно". 

"Владимир Зеленский и сам для того, чтобы увеличить процент людей, которые будут вакцинироваться, на собственном примере полностью готов к вакцинации и хочет это делать", – сказал министр.

Читайте также: Как относятся к вакцинации в мире и какое отношение к прививкам из России и Китая – опрос 

Станислав Стороженко
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