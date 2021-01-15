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Как относятся к вакцинации в мире и какое отношение к прививкам из России и Китая – опрос

15.01.2021, 14:49
Как относятся к вакцинации в мире и какое отношение к прививкам из России и Китая – опрос - Фото
Иллюстративное фото: Khaled Elfiqi/ЕРА

Люди во всем мире, как правило, согласны привиться от COVID-19. При этом, они более недоверчивы к прививкам, сделанным в Китае или России, чем к тем, которые разработаны в Германии или США. Об этом свидетельствует опрос компании YouGov, предоставленный Reuters

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Сообщается, что британцы и датчане наиболее склонны к тому, чтобы вакцинироваться от COVID-19. В Великобритании 73% опрошенных заявили, что сделают прививку, в Дании – 70%. 

В то же время французы и поляки колеблются больше, пишет Reuters. Более трети опрошенных в Польше (37%) и почти половина во Франции (48%) сказали, что отказались бы от вакцины против COVID-19, если бы ее предложили.

По данным опроса, менее половины опрошенных в США заявили, что хотели бы получить вакцину от COVID-19. Отмечается, что эта цифра остается неизменной с июля 2020-го. 

Несмотря на это, Reuters пишет, что основная мотивация отказа от вакцинации у большинства опрошенных – это желание подождать и посмотреть, безопасны ли вакцины сейчас.

Также у респондентов спросили об отношении к политике обязательной вакцинации: эта идея оказалась наиболее популярна в Индии – 77%, Индонезии – 71% и Мексике – 65%. Мнения британских опрошенных разделились: 40% поддержали и 42% выступили против. Американцы преимущественно отказывались – 46% против и только 29% тех, кто поддержали обязательную вакцинацию, сообщает агентство.

Всего, как пишет Reuters, были опрошены почти 19 000 человек. 

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Станислав Стороженко
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