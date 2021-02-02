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Переболели ковидом – вам нужна только одна доза мРНК-вакцины, пишут медики США: почему так

02.02.2021, 09:37
Переболели ковидом – вам нужна только одна доза мРНК-вакцины, пишут медики США: почему так - Фото
Перед вакцинацией препаратом Pfizer-BioNTech (фото - ЕРА)

Если привить одной дозой антиковидной мРНК-вакциной Pfizer-BioNTech или Moderna уже переболевшего COVID-19 человека, то уровни антител у такого получаются как минимум сравнимыми или подскакивают даже выше, чем у не болевшего ранее, которого привили стандартными двумя дозами. Порой разница – в 10-20 раз, пишут в препринте ученые медцентра Маунт-Синай в США. Они призывают рассмотреть схему иммунизации, при которой переболевшим "короной" дают только одну дозу.

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В выборку исследования вошли 109 человек, которые получили первую дозу еще в конце 2020 года. 68 из них были с антителами против коронавируса (то есть, уже с ним сталкивались), 41 – без них.

Пробы после первой дозы показали, что у большинства неболевших были "вариабельные и относительно низкие" уровни IgG-антител через 9-12 дней после прививки. При этом у ранее болевших в течение нескольких дней после дозы быстро развились высокие титры антител. Интересно, что у некоторых переболевших на момент укола антитела были даже ниже обнаруживаемого уровня.

"У людей с приобретенным после болезни иммунитетом к SARS-CoV-2 первая доза, вероятно, иммунологически напоминает усиливающую (вторую) дозу у неболевших", – считают авторы.

График: Mount Sinai (нажмите, чтобы увеличить)

Они также показали, что реактогенность (способность препарата вызывать в целом краткосрочные "побочки" вроде боли в месте инъекции, покраснения, припухлости, головной боли, озноба и т.д.) при введении дозы "значительно выше" у ранее болевших ковидом, чем у здоровых.

Медики сравнили частоту местных и общих реакций на укол у 231 человека (148 неболевших и 83 переболевших). В целом обе вакцины хорошо переносились без каких-либо побочных эффектов, которые потребовали бы дополнительной медпомощи.

У 159 участников из 231 наблюдались побочные реакции, причем они были у 66% здоровых и у 73% переболевших. Наиболее частыми были симптомы в месте инъекции (боль, отек и эритема), которые возникали с одинаковой частотой независимо от статуса болел/не болел, и исчезали спонтанно в пределах нескольких дней.

Авторы подчеркивают: тем не менее, получатели вакцины, которые переболели ковидом, испытывают системные побочные эффекты (утомляемость, головная боль, озноб, лихорадка, боли в мышцах или суставах) со значительно большей частотой, чем неболевшие.

График: Mount Sinai (нажмите, чтобы увеличить)

"Все это дает основание для обновления рекомендаций по вакцинам, чтобы рассматривать однократную дозу как достаточную для достижения иммунитета у ранее болевших. Изменение политики (чтобы вводить этим людям только одну дозу) не повлияет отрицательно на их титры антител, но избавит от ненужной боли и сбережет много срочно нужных сейчас доз", – полагают медики.

Они призвали использовать перед уколом количественные анализы на антитела к S-белку вируса, если неизвестно, болел получатель дозы или нет.

К аналогичным выводам пришли медики из Университета Мэриленда.

Напомним, вторая доза препарата Pfizer-BNT вводится через три недели после первой, Moderna – через четыре.

Читайте также: Какие побочки от вакцин Pfizer-BNT и Moderna. Появились данные после 22 млн введенных доз

Евгений Пилипенко
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