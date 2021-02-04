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Ученым удалось активировать иммунитет от вируса СПИДа: фаза I по вакцине признана успешной

04.02.2021, 08:27
Ученым удалось активировать иммунитет от вируса СПИДа: фаза I по вакцине признана успешной - Фото
Частицы ВИЧ (скрин из анимации)

Первая фаза клинических испытаний вакцины против вируса иммунодефицита человекам (ВИЧ) "дала многообещающие результаты": препарат стимулировал выработку у добровольцев редчайших иммунных клеток, которые запускают производство антител широкого действия – те якобы успешно подавляют вирус. Об этом пишется в пресс-релизе медцентра Scripps Research и Международной инициативы по разработке вакцины против СПИД.

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От болезни страдают (только официально) почти 40 млн человек в мире. Вызывающий ее вирус – один из самых сложных для нейтрализации: до сих пор нет вакцины, чтобы бороться с патогеном, у которого миллионы вариантов из-за постоянных мутаций. Создание вакцины против ВИЧ – задача даже более трудная, чем против вирусов "насморка".

Нейтрализующие антитела широкого профиля (bnAb) прикрепляются к шипам частиц ВИЧ (эти шипы составлены из белков, укрытых "броней" от иммунной системы) и выводят их из строя. Такие антитела нацеливаются на труднодоступные участки на поверхности частиц – те, которые не так сильно и быстро мутируют, и потому плюс-минус одинаковые у всех вариантов ВИЧ.

СПРАВКА. Есть два основных типа лимфоцитов: Т- и В-клетки; первые созревают в тимусе, вторые – в костном мозге. Они блуждают в крови/лимфе в "зародышевом" виде, пока не встретят и не распознают антиген-представляющую клетку и не будут активированы. Активные В-лимфоциты либо становятся В-клетками памяти, "запоминающими" сигнатуры патогена на будущее, либо клетками, секретирующими антитела.

Чтобы вызвать появление в организме bnAb, нужно стимулировать определенные B-лимфоциты: они тогда развиваются в клетки, производящие эти антитела. Частота таких специфических В-клеток у человека (именно на них нацелили вакцину), – примерно одна на 1 млн "зародышевых" В-клеток.

Иммунный ответ с bnAb был обнаружен у 97% участников фазы I, которые были привиты в США. Всего задействовали 48 здоровых взрослых добровольцев: они получали либо плацебо, либо две дозы eOD-GT8 60mer вместе с адъювантом (усилителем иммунного ответа) от GSK.

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Авторы воодушевлены: они полагают, что bnAb-антитела можно будет применять и против других "сложных" патогенов вроде гриппа, вируса Зика, лихорадки денге, гепатита С и так далее. "Это огромное достижение для науки. Открывается новый этап вакцинологии", – считают они.

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Теперь разработчики объединят усилия с биотех-компанией Moderna для разработки вакцины на основе мРНК, что может значительно ускорить темпы появления такого препарата.

Евгений Пилипенко
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