Прорыв. Генетики сумели вырезать вредоносный код ВИЧ-подобного вируса из зараженных макак

Ученые Темпльского университета в США в эксперименте успешно вырезали SIV – родственный ВИЧ вирус – из генетического кода макак-резусов. Как пишет MedicalXpress, такой научный прорыв приближает к разработке лекарства от ВИЧ-инфекции среди людей, которая вызывает СПИД – синдром иммунодефицита.

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ВИЧ встраивается в ДНК хозяина и ускользает от иммунитета и лекарств. Именно это обстоятельство является основным препятствием для лечения инфекции: патоген недоступен для терапии, которая подавляет его размножение и выводит из крови. Как только терапия прекращается, вирус выходит из клеток/тканей и возобновляют репликацию.

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Авторы пишут, что для того, чтобы уничтожить ВИЧ-подобный вирус, хватило одной внутривенной дозы "инструмента" для редактирования генов, который в пораженную среду вводится специальным вектором – аденоассоциированным вирусом AAV9.

СПРАВКА. Вирус иммунодефицита обезьян (SIV) – вид ретровирусов. Распространен в Африке, паразитирует на приматах: известно около 45 видов обезьян-носителей. Почти неопасен для обезьян из-за эволюционной адаптации к патогену. Теория гласит, что SIV может быть предком двух вирусов иммунодефицита человека – ВИЧ-2 и ВИЧ-1.

Авторы сконструировали "заточенный" под SIV генетической инструмент CRISPR/Cas9. Опыты на клетках "в пробирке" подтвердили, что он разрезает встроенную вирусную ДНК в правильном месте в ДНК клетки-хозяина "с ограниченным риском потенциально опасного редактирования генов на участках, не являющихся мишенями". У обработанных макак этот редактор распределялся по многим тканям (мозг, костный мозг, лимфоузлы, селезенка и прочее) и достигал клеток иммунитета, которые специфически поражает вирус – CD4+ Т-клеток.

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"Поэтапное иссечение ДНК SIV происходило с высокой эффективностью в тканях и клетках крови", – заявили исследователи. Эффективность вырезания вредоносного кода варьировалась в зависимости от ткани, но "достигла очень высокого уровня в лимфоузлах".

Теперь они хотят оценить результат в течение длительного периода времени, чтобы выяснить, можно ли добиться полного устранения вируса. Будущие возможные клинические исследования будут проведены силами биотех-компании Excision BioTherapeutics.