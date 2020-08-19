Организм впервые на 90% очистили от вируса герпеса: создан новый метод терапии

Генная терапия позволяет напрямую вырезать вредоносный "код" вируса из генома зараженных клеток. Ее впервые проверили на прямо на живых организмах

Молекулярные биологи из США успешно испытали на мышах генные "ножницы", которые умеют находить и разрезать в зараженном геноме фрагменты чужеродного генома - вируса простого герпеса (HSV-1). Об этом ученые из Онкологического центра Хатчинсона в Сиэтле сообщили в статье для журнала Nature.

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Исследователи нацелились на "корень зла" - те зараженные клетки, в ДНК которых вирус спит и при определенных условиях активируется, вызывая симптомы/рецидив.

Они взяли мегануклеазы – ферменты, которые встречаются у бактерий и архей, и используются для процесса "найти и порезать" определенные ДНК-последовательности генетических "букв". Эти ферменты значительно точнее популярного геномного редактора CRISPR/Cas9, потому как умеют считывать участки ДНК-цепочки длиной всего в несколько десятков нуклеотидов. Но беда - при этом они работают лишь с одной конкретной последовательностью, и поменять эту задачу крайне сложно. На то, чтобы "настроить" редактор на участки генома HSV-1, у группы ученых ушло несколько лет.

СПРАВКА . Вирус простого герпеса первого типа (HSV-1) – одна из самых распространенных инфекций человека (заражено 60-95% взрослого населения планеты), вызывает оральный/губной герпес. Размер частиц – 150-200 нм. После заражения мигрирует в нервную систему и остается там навсегда, иногда рецидивирует. Вакцины пока нет.

Авторы пишут, что эффективное вычищение вредоносного "кода" происходит, когда используется два набора таких редакторов: если порезать ДНК только одними генетическими "ножницами", вирусная цепочка может восстанавливаться. А при разрезах ДНК HSV-1 в двух разных участках она слишком повреждается: ее тут же удаляют из клетки другие естественные механизмы.

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Инструкцию по внутриклеточной сборке мегануклеаз биологи поместили внутрь деактивированного аденовируса человека (популярная платформа для многих исследований) и ввели мышам. У них появились эти "ножницы", которые на 92% вычислили ДНК нейронов верхних шейных ганглиев от вирусных участков. После этой терапии HSV-1 больше не рецидивировал.

Сейчас авторы метода проверяют его в лечении вируса HSV-2, который вызывает генитальный герпес, и работают над улучшенной доставкой "ножниц" ко всем нейронам для еще более полного устранения вируса. Они считают, что до клинических испытаний на людях пройдет не менее нескольких лет - нужно все проверить на безопасность.

Евгений Пилипенко

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