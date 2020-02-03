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В Южной Африке прошли испытания экспериментальной вакцины от ВИЧ

В Южной Африке прошли испытания экспериментальной вакцины от ВИЧ - Фото
Иллюстрационное фото: EPA
03.02.2020, 21:26

Специалисты возлагали большие надежды на экспериментальную вакцину HVTN 702

Национальный институт здравоохранения США прекратил исследование вакцины HVTN 702, так как было установлено, что она не предотвращает заражение ВИЧ. Об этом сообщает ВВС.

В испытании вакцины приняли участие более 5000 человек в Южной Африке. Половине добровольцев ввели вакцину, другой половине - плацебо. В результате в обеих группах примерно одинковое число людей заразились ВИЧ.

Эксперты выразили "глубокое разочарование", но добавили, что поиск профилактической вакцины против ВИЧ должен продолжаться.

Существует много различных штаммов ВИЧ, вакцина HVTN 702 была адаптирована к подтипу, наиболее распространенному в Южной Африке.

Были большие надежды на то, что вакцина сработает, после чего ее можно будет адаптировать для других штаммов ВИЧ в других частях мира.

Линда-Гэйл Беккер из Международного общества по СПИДу сказала: "Хотя это серьезный удар для области, нам необходимо продолжить поиск профилактической вакцины".

Все еще есть надежда, что другие вакцины против ВИЧ, которые находятся в разработке, будут эффективными.

В ноябре 2019 года специалисты Abbott Laboratories и Университета Миссури открыли новый штамм вируса иммунодефицита человека. 

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