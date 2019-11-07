Ученые обнаружили новый штамм ВИЧ

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Специалисты Abbott Laboratories и Университета Миссури открыли новый штамм вируса иммунодефицита человека, который вызывает СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита). Об этом сообщает CNN.

По данным ученых, этот вирус входит в группу М версии ВИЧ-1, которая в прошлые десятилетия стала причиной пандемии. Однако они призывают не паниковать, поскольку современные методы лечения эффективны против нового штамма.

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Ученые считают, что открытие поможет лучше понять природу вируса.

"Это открытие напоминает нам о том, что для прекращения пандемии ВИЧ мы должны продолжать думать об этом постоянно меняющемся вирусе и использовать последние достижения в области технологий и ресурсов для мониторинга его эволюции", - пишет соавтор исследования, доктор Кэрол Макартур.

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