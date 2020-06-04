Где и как в Украине бесплатно провериться на ВИЧ и гепатит – интерактивная карта

Иллюстративное фото: pixabay.com

Национальная служба здоровья показала, где в Украине можно бесплатно пройти экспресс-тест на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) и гепатита типа В и С. Об этом пишет Faceboоk-страница НСЗУ для пацієнта.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Нужно обратиться к своему семейному врачу: он даст направление на экспресс-тест в манипуляционном кабинете амбулатории.

Ближайший пункт тестирования на ВИЧ и гепатиты В и С можно найти на картах от сайта "О здоровье" и Центра общественного здоровья.

"Заботиться о своем здоровье - must have для современного человека. Особенно важно регулярно проверяться на ВИЧ, гепатиты В и С. Ведь часто эти болезни могут начаться бессимптомно", - пишут медики.

Смотрите также: Новая стратегия вакцинации от ВИЧ показала эффективность на животных - ученые