Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Где и как в Украине бесплатно провериться на ВИЧ и гепатит – интерактивная карта

Где и как в Украине бесплатно провериться на ВИЧ и гепатит – интерактивная карта - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
04.06.2020, 12:00

Экспресс-тестирование на ВИЧ и гепатиты В и С бесплатны для пациентов - они входят в пакет гарантированных услуг на первичном звене медпомощи

Национальная служба здоровья показала, где в Украине можно бесплатно пройти экспресс-тест на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) и гепатита типа В и С. Об этом пишет Faceboоk-страница НСЗУ для пацієнта.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Нужно обратиться к своему семейному врачу: он даст направление на экспресс-тест в манипуляционном кабинете амбулатории.

Ближайший пункт тестирования на ВИЧ и гепатиты В и С можно найти на картах от сайта "О здоровье" и Центра общественного здоровья.

"Заботиться о своем здоровье - must have для современного человека. Особенно важно регулярно проверяться на ВИЧ, гепатиты В и С. Ведь часто эти болезни могут начаться бессимптомно", - пишут медики.

Смотрите также: Новая стратегия вакцинации от ВИЧ показала эффективность на животных - ученые

Евгений Пилипенко
Еще по теме
Напишите нам
анализ тест вич тестирование спид НЗСУ аналитз крови
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 