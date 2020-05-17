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В Минздраве показали статистику по ВИЧ и СПИД с начала года

В Минздраве показали статистику по ВИЧ и СПИД с начала года - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА
17.05.2020, 21:30

С начала года ВИЧ выявили у более 5000 человек в Украине. От причин, связанных со СПИДом, умерли 733 человека

С начала 2020 года в Украине ВИЧ официально диагностировали у 5256 граждан и 18 иностранцев. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

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В апреле зафиксировано 1053 случаев ВИЧ у граждан Украины и 1 – у иностранца. Зарегистрировано 357 случаев СПИДа и 137 смертей, обусловленных этим синдромом.

Всего с начала года в стране зафиксирован 1501 случай СПИДа. С начала года умерли 733 человека от причин, вызванных СПИДом.

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СПРАВКА. ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) – это ретровирус, который поражает клетки иммунной системы. В результате медленно прогрессирующего заболевания иммунная система угнетается, развивается СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита). В этом состоянии организм теряет возможность защищаться от инфекций и опухолей.

В Минздраве подчеркивают, что чем раньше человек с ВИЧ начнет принимать антиретровирусная терапию, тем будет лучше для его здоровья и безопасности его близких. Это лечение препятствует размножению вируса, помогает восстановиться иммунной системе и повышает способность организма сопротивляться болезням.

Также отмечается, что за последние пять лет покрытие терапией возросло почти в два раза: с 56 000 до 112 000 человек.  

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Марк Сировой
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