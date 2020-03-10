Второй человек в мире излечился от ВИЧ - британские медики

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По словам врачей, житель Лондона стал вторым человеком в мире, который излечился от ВИЧ. После лечения стволовыми клетками, которое британец получал от онкозаболевания, у него уже более 30 месяцев не фиксируется ВИЧ, сообщает ВВС.

40-летний Адам Кастильехо, который решил обнародовать свое имя, получал антиретровирусную терапию, однако не она избавила его от ВИЧ. Британец прошел курс лечения стволовыми клетками, так как одновременно болел раком. Доноры этих клеток имеют необычный ген, который обеспечивает защиту от ВИЧ.

Трансплантация стволовых клеток, по-видимому, останавливает способность вируса к репликации в организме, заменяя собственные иммунные клетки пациента донорскими, которые противостоят ВИЧ-инфекции.

Однако это не означает, что данный метод может иметь широкое применение, отмечает профессор Равиндра Кумар Гупта из Кембриджского университета. Трансплантация стволовых клеток – агрессивная терапия с высоким риском, которая используется только в качестве крайней меры для пациентов с ВИЧ, имеющих также опасные для жизни гематологические злокачественные новообразования. Но это может дать надежду найти лекарство в будущем с помощью генной терапии.

Профессор говорит, что современные лекарства от ВИЧ остаются эффективными - люди с вирусом могут прожить долгую и здоровую жизнь.

В 2011 году Тимоти Браун, "берлинский пациент", стал первым человеком, который излечился от ВИЧ. Это произошло также в результате лечения стволовыми клетками.

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