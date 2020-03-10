Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Второй человек в мире излечился от ВИЧ - британские медики

Второй человек в мире излечился от ВИЧ - британские медики - Фото
Фото: ЕРА
10.03.2020, 21:30

40-летний британец прошел курс лечения от рака при помощи стволовых клеток, и вот уже больше года он не нуждается в терапии от ВИЧ

По словам врачей, житель Лондона стал вторым человеком в мире, который излечился от ВИЧ. После лечения стволовыми клетками, которое британец получал от онкозаболевания, у него уже более 30 месяцев не фиксируется ВИЧ, сообщает ВВС.

40-летний Адам Кастильехо, который решил обнародовать свое имя, получал антиретровирусную терапию, однако не она избавила его от ВИЧ. Британец прошел курс лечения стволовыми клетками, так как одновременно болел раком. Доноры этих клеток имеют необычный ген, который обеспечивает защиту от ВИЧ.

Трансплантация стволовых клеток, по-видимому, останавливает способность вируса к репликации в организме, заменяя собственные иммунные клетки пациента донорскими, которые противостоят ВИЧ-инфекции.

Однако это не означает, что данный метод может иметь широкое применение, отмечает профессор Равиндра Кумар Гупта из Кембриджского университета. Трансплантация стволовых клеток – агрессивная терапия с высоким риском, которая используется только в качестве крайней меры для пациентов с ВИЧ, имеющих также опасные для жизни гематологические злокачественные новообразования. Но это может дать надежду найти лекарство в будущем с помощью генной терапии.

Профессор говорит, что современные лекарства от ВИЧ остаются эффективными - люди с вирусом могут прожить долгую и здоровую жизнь.

В 2011 году Тимоти Браун, "берлинский пациент", стал первым человеком, который излечился от ВИЧ. Это произошло также в результате лечения стволовыми клетками.

Читайте также: Медики впервые отредактировали гены в теле живого человека: лечат слепоту

Ребрина Вадим
Еще по теме
Напишите нам
лечение трансплантация рак вич инфекция
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 