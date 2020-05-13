Новая стратегия вакцинации от ВИЧ показала эффективность на животных - ученые

Экспериментальная стратегия вакцинации против ВИЧ от ученых Стэнфордского унивреситета показала эффективность при исследовании на обезьянах. Об этом сообщает пресс-служба университета.
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Ученые сделали комбинированную вакцину, которая, в отличие от большинства сывороточных вакцин, помимо выработки антител к патогену, также способствовала активации Т-лимфоцитов, способствующих активации клеточного иммунитета.
Ученые проверяли три комбинации из экспериментальных вакцин на трех группах макак.
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Спустя 40 недель всем обезьянам сделали инъекции Env, а еще через четыре недели – ввели ВИО (вирус иммунодефицита обезьян, аналог ВИЧ у человека). В результате заразились все обезьяны из третьей группы, некоторые из группы Env, но ни одна из Env+Gag.
Через 20 недель ученые вновь ввели ВИО шести обезьянам из Env+Gag и стольким же из Env. Из группы Env не заразилась лишь одна обезьяна, а из Env+Gag – сразу четыре.
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"Эти результаты предполагают, что будущие усилия по вакцинации должны быть сосредоточены на стратегиях, которые вызывают как клеточный ответ, так и ответ нейтрализующего антитела. Это может обеспечить защиту не только от ВИЧ, но и от других патогенов, таких как туберкулез, малярия, вирус гепатита С, грипп и пандемический коронавирус", - сказал доктор наук, профессор патологии, микробиологии и иммунологии Бали Пулендран.
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