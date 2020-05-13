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Новая стратегия вакцинации от ВИЧ показала эффективность на животных - ученые

Новая стратегия вакцинации от ВИЧ показала эффективность на животных - ученые - Фото
Макака (фото - pixabay)
13.05.2020, 18:40

Ученые создали экспериментальную стратегию для борьбы с ВИЧ: вакцина должна не только способствовать выработке антител, но и клеточному иммунитету

Экспериментальная стратегия вакцинации против ВИЧ от ученых Стэнфордского унивреситета показала эффективность при исследовании на обезьянах. Об этом сообщает пресс-служба университета.

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Ученые сделали комбинированную вакцину, которая, в отличие от большинства сывороточных вакцин, помимо выработки антител к патогену, также способствовала активации Т-лимфоцитов, способствующих активации клеточного иммунитета.

Ученые проверяли три комбинации из экспериментальных вакцин на трех группах макак.

  • Первой (Env) группе ввели белок вирусной оболочки Env, который стимулирует выработку антител, и адъювант, необходимый для усиления общего иммунного ответа.
  • Второй (Env+Gag) помимо адъюванта и Env, дополнительно ввели безопасные версии трех вирусов, каждую из которых модифицировали геном Gag. Такая модификация позволила активировать клеточный иммунитет.
  • Третьей группе ввели только адъювант.

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Спустя 40 недель всем обезьянам сделали инъекции Env, а еще через четыре недели – ввели ВИО (вирус иммунодефицита обезьян, аналог ВИЧ у человека). В результате заразились все обезьяны из третьей группы, некоторые из группы Env, но ни одна из Env+Gag.

Через 20 недель ученые вновь ввели ВИО шести обезьянам из Env+Gag и стольким же из Env. Из группы Env не заразилась лишь одна обезьяна, а из Env+Gag – сразу четыре.

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"Эти результаты предполагают, что будущие усилия по вакцинации должны быть сосредоточены на стратегиях, которые вызывают как клеточный ответ, так и ответ нейтрализующего антитела. Это может обеспечить защиту не только от ВИЧ, но и от других патогенов, таких как туберкулез, малярия, вирус гепатита С, грипп и пандемический коронавирус", -  сказал доктор наук, профессор патологии, микробиологии и иммунологии Бали Пулендран.

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Марк Сировой
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