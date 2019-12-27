Ученые обнаружили, что ВИЧ эволюционирует к большей заразности

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Американские ученые провели исследование и выяснили, что ВИЧ-инфекция эволюционирует к большей заразности: накапливается в крови в большем количестве. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на исследование.

Исследователи собрали данные о 41409 пациентах, которые сдавали анализы крови для постановки диагноза. У них измеряли количество частиц вируса до начала лечения.

"Это генетически детерминированный признак у ВИЧ, который влияет на заразность вируса - чем больше частиц, тем выше их шансы попасть в организм другого человека", - отмечает издание.

Затем они выделяли генетические кластеры (группы пациентов, зараженных одним и тем же или похожим вирусом) с целью оценки успешности распространения вирусов. Чем больше кластер, тем успешнее вирус.

Они обнаружили, что у тех пациентов, которые входят в кластеры, концентрация вируса в крови выше, чем у пациентов, которые не входят в них. Также исследователи выяснили, что более заразные вирусные частицы накапливаются в большем количестве крови и встречаются у большего числа пациентов, а значит, ВИЧ эволюционирует к большей заразности.