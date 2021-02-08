В Германии в доме престарелых вакцинированные подхватили британский штамм, симптомы легкие

В Германии 14 жильцов дома престарелых из Германии заразились британским штаммом коронавируса, несмотря на вакцинацию, но у них развились лишь легкие симптомы. Об этом сообщает Local.

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Как отмечается, получившие в январе по две прививки препарата Pfizer/BioNTech жильцы дома престарелых, расположенного недалеко от Оснабрюка, дали положительный результат на B.1.1.7. вариант COVID-19.

Подчеркивается, что ни у одного из пожилых людей не было серьезных симптомов – это может указывать на то, что вакцинация эффективно защитила их от тяжелого течения болезни, вызванной новым штаммом.

В Немецком фонде защиты пациентов призвали правительство увеличить количество тестов в домах престарелых, жильцы которых были вакцинированы, чтобы лучше понять, какой риск представляют там новые штаммы вируса.

Сообщается, что вспышка в доме престарелых была обнаружена в пятницу, 5 февраля, после того, как результат экспресс-теста одного из подопечных оказался положительным. Всех жильцов и персонал протестировали, и у 14-ти пожилых людей был положительный результат.

5 февраля руководитель группы разработки вакцины в Pfizer заявил, что пока не требуется вносить изменения в антиковидную вакцину Pfizer-BioNTech на фоне распространения мутантных вариантов коронавируса вроде "британского", "южноафриканского" или "бразильского" – эффективности препарата первого поколения предположительно хватит.

Наталия Медведева

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