Коронавирус. Украина договорилась о поставке еще 5 млн доз американской вакцины – Степанов
Украина получила подтверждение на поставку еще 5 млн доз вакцины против коронавируса от американской компании Novavax. Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
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"Еще одна позитивная новость из индийского Пуне и крупнейшего в мире производителя вакцин Serum Institute. Успешно завершили переговоры об увеличении поставок в Украину американской вакцины Novavax", – написал министр.
По его словам, Украина получит 5 млн дополнительных доз вакцины Novavax, договоренность закрепят подписанием договора.
Сейчас в Минздраве рассчитывают получить 15 млн доз вакцины Novavax, пишет Степанов. Первые поставки ожидаются в июле 2021-го.
- 5 февраля Степанов сообщал, что Украина получит 12 миллионов доз вакцин от AstraZeneca и Novavax.
- 15 февраля в Украине должна была начаться вакцинация против коронавируса, однако этого не произошло. По словам Степанова – из-за "технических проблем логистического характера".
- 19 февраля Степанов поехал в Индию за вакцинами от AstraZeneca и Novavax.
- Глава Минздрава уже сообщил, что договорился о поставке 500 000 доз вакцины CoviShield (торговая марка AstraZeneca в Индии). И даже показал отгрузку этой вакцины для Украины.
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