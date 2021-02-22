Коронавирус. Украина договорилась о поставке еще 5 млн доз американской вакцины – Степанов

Украина получила подтверждение на поставку еще 5 млн доз вакцины против коронавируса от американской компании Novavax. Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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"Еще одна позитивная новость из индийского Пуне и крупнейшего в мире производителя вакцин Serum Institute. Успешно завершили переговоры об увеличении поставок в Украину американской вакцины Novavax", – написал министр.

По его словам, Украина получит 5 млн дополнительных доз вакцины Novavax, договоренность закрепят подписанием договора.

Сейчас в Минздраве рассчитывают получить 15 млн доз вакцины Novavax, пишет Степанов. Первые поставки ожидаются в июле 2021-го.

СПРАВКА. Serum Institute – крупнейшее в мире предприятие по производству вакцин для разных фармкомпаний. Здесь, в частности, "разливают" свои антиковидные прививки шведско-британская компания AstraZeneca и американская Novavax.

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Марк Сировой

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