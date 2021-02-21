В Украину приедет 500 000 доз вакцины CoviShield производства местного Serum Institute India. Видео отгрузки этой партии в Facebook показал глава Минздрава Максим Степанов.
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"Сейчас вакцина транспортируется в Мумбаи. Дальше – долгий путь грузовым самолетом с остановкой в Стамбуле и уже на днях вакцина прибудет в Украину", – заявил Степанов, уточнив, что все температурные нормы будут соблюдены.
Вакцины будут распределены между регионами согласно плану Минздрава. Вакцина CoviShield рекомендована к экстренному использованию, говорит Степанов.
СПРАВКА. Разработчик технологии этой вакцины на аденовирусном векторе – Оксфордский университет и компания AstraZeneca. Фактически, CoviShield – это та же "оксфордская" вакцина, которую для локального индийского рынка выпускает SII. Вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней). В конце 2020 года "оксфордская" вакцина была одобрена к применению в Британии и Аргентине.
- В ноябре 2020 года в Индии заявили, что вакцина CoviShield будет готова до конца года.
- 19 февраля глава Минздрава Степанов вылетел в Индию за вакцинами от AstraZeneca и Novavax.
- 20 февраля стало известно, что Украина получит 500 000 доз "индийской" вакцины CoviShield.
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