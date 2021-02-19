Средние цены на вакцины против COVID-19: переплатит ли Украина – таблицы и графики

Первая заказанная для Украины антиковидная вакцина от китайской компании Sinovac – средняя по стоимости дозы. Это видно по публикации в журнале The Lancet о самых перспективных (по оценке авторов) вакцинах против COVID-19.

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Наименьшая предложенная цена за курс от Sinovac, пишет издание, – $21. Украина заказала ее по цене $17,85 за дозу. Курс – две дозы.

Самой дорогой вакциной из тех, которые уже доступны или вскоре будут доступны для заказов, является разработка китайской компании Sinopharm: свыше $30 за дозу. Затем, в порядке снижения стоимости, идут препараты от Pfizer-BNT, Moderna, Sinovac и CureVac.

Наименьшие цены – у индийцев Bharat Biotech, более известных Oxford/AstraZeneca, а также у российского "Спутника-5".

Остается неясной ситуация с точными ценами на препараты от Novavax (нужна одна доза) и J&J (нужно две дозы). Вероятно, они будут в районе $10 за курс.

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Ниже – средние цены за дозу самых разных вакцин по состоянию на 3 февраля. Авторы уточняют, что цены были доступны не для всех закупок или доходов от продаж. MIC – страны со средним доходом, HIC – богатые страны, PAHO – Панамериканская организация здравоохранения, self-procuring – прямые закупки стран у производителя:

Таблица с данными об известных источниках и объемах финансирования разработки и производства вакцин:

Как видно, новейшие РНК-препараты от Moderna и Pfizer-BNT – не лидеры, если судить по "вливаниям", о которых известно. Первые в этом списке – вакцины от Sanofi/GSK и Novavax: более чем по $2 млрд финансирования на каждую.

Огромные средства, которые после появления SARS-CoV-2 у человека бросили компании, правительства и неправительственные организации на создание вакцин от COVID-19 – одна из причин экстраординарно сжатых сроков их разработки и проверки.

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Ниже – график готовности населения разных стран привиться от коронавируса. Вьетнам – явный лидер, за ним идут Индия, Китай, Дания и Южная Корея.

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Евгений Пилипенко

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