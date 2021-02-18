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Уникальный эксперимент. Ученые заразят 90 человек коронавирусом и посмотрят, что будет

18.02.2021, 13:32
Уникальный эксперимент. Ученые заразят 90 человек коронавирусом и посмотрят, что будет - Фото
Так, по задумке организаторов, будут жить в изоляции добровольцы (фото – ukcovidchallenge.com)

В Британии начинают подготовку к уникальным испытаниям: добровольцев будут прививать антиковидными вакцинами и затем заражать коронавирусом. Совместный проект Имперского колледжа Лондона, Нацслужбы здравоохранения и компании-оператора испытаний hVIVO получил "зеленый свет" от британского органа по этике клинических исследований.

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Конечная цель – быстро проверить, какие вакцины и методы лечения лучше всего помогают победить эту болезнь, и ускорить их разработку.

Ученые смогут тщательно отследить, как иммунная система реагирует на SARS-CoV-2, какое наименьшее количество вирионов вызывает заболевание, и определить другие факторы, влияющие на его передачу, в том числе от зараженного человека.

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В испытании примут участие до 90 здоровых добровольцев от 18 до 30 лет: это та группа, которая подвергается наименьшему риску осложнений при COVID-19. Медики используют оригинальный вариант вируса, а не новые, вроде "британца", "южноафриканца", "бразильца" или других.

Исследование будет проводиться в карантинном блоке специализированного отделения под тщательным наблюдением и с участием медиков, которые при необходимости смогут пролечить добровольца. За волонтерами также будут наблюдать в течение года после участия в проекте.

Правительство профинансирует проект на $47 млн.

Евгений Пилипенко
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