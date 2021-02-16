Pfizer подала заявку на регистрацию вакцины в Украине, ее передали на оценку экспертам МОЗ

Сегодня, 16 февраля, Украина получила заявку на регистрацию третьей вакцины для профилактики коронавирусной болезни под обязательство для экстренного медицинского применения. Соответствующие документы подал производитель Pfizer. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

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Как отмечается, в соответствии со статьей 9 закона о лекарственных средствах, заявка была зарегистрирована и сегодня же передана в Минздрав для экспертной оценки (соотношение "польза/риск" и проверка регистрационных материалов).

В данный на регистрации также находятся вакцины против COVID-19 от Oxford / AstraZeneca и Sinovac.

29 января в Минздраве заявили, что вакцинация в Украине начнется 15 февраля, и утвердили общий план вакцинации на 2021 год.

8 февраля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина получила подтверждение на 22 млн вакцин от коронавируса.

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Наталия Медведева

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