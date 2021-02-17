Минздрав запустил сайт о вакцинации против коронавируса: что на нем будет
Минздрав запустил сайт о вакцинации против коронавирусной болезни COVID-19 – vaccination.covid19.gov.ua. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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В МОЗ говорят, что на сайте можно будет узнать официальную информацию:
– об этапах вакцинации;
– о целевых группах вакцинации;
– о том, какие вакцины будут использоваться;
– как будет происходить сам процесс вакцинации;
– статистические данные о вакцинации в Украине.
Глава Минздрава Максим Степанов добавил, что это пока базовая версия. К концу февраля должны появиться новые разделы и мобильная версия.
После обновления сайт будет разделен на две части, говорит министр. Одна будет для широкой аудитории. А на второй – будут размещать специализированную информацию для медицинских работников.
- 29 января в Минздраве заявили, что вакцинация в Украине начнется 15 февраля, и утвердили общий план вакцинации на 2021 год.
- Однако 15 февраля вакцинация так и не началась. Степанов сказал, что вся инфраструктура готова, но сама вакцина еще не поступила из-за "технических проблем логистического характера". Он рассчитывает, что вакцинация все же начнется на этой неделе.
- Степанов также обвинил в попытках сорвать вакцинацию НАБУ, которое расследует дело о закупке вакцин по завышенной стоимости.
- В НАБУ ответили, что расследование не может представлять никаких препятствий для закупки вакцин, тем более уже после истечения срока начала вакцинации.
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