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Минздрав запустил сайт о вакцинации против коронавируса: что на нем будет

17.02.2021, 14:34
Минздрав запустил сайт о вакцинации против коронавируса: что на нем будет - Фото
Скриншот портала о вакцинации Минздрава

Минздрав запустил сайт о вакцинации против коронавирусной болезни COVID-19 – vaccination.covid19.gov.ua. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В МОЗ говорят, что на сайте можно будет узнать официальную информацию:

– об этапах вакцинации;

– о целевых группах вакцинации;

– о том, какие вакцины будут использоваться;

– как будет происходить сам процесс вакцинации;

– статистические данные о вакцинации в Украине.

Глава Минздрава Максим Степанов добавил, что это пока базовая версия. К концу февраля должны появиться новые разделы и мобильная версия.

После обновления сайт будет разделен на две части, говорит министр. Одна будет для широкой аудитории. А на второй – будут размещать специализированную информацию для медицинских работников.

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Марк Сировой
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минздрав вакцинация вакцина сайт коронавирус COVID-19
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