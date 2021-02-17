Для борьбы с эпидемией коронавируса в Украине со следующей недели, с 22 февраля, вводится адаптивный карантин. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

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Решение поддержали члены правительства с доработкой в однодневный срок. По словам Шмыгаля, оно вступит в силу со следующей недели – и у украинцев будет время ознакомиться с новыми правилами.

На сайте Кабмина уже опубликовали проект постановления об адаптивном карантине. В нем говорится, что карантин будет продлен до 30 апреля, а с 22 февраля на территории Украины введут режим желтой зоны, которым будет запрещено:

– находиться без масок в транспорте и общественных зданиях;

– находиться на улице без документов, удостоверяющих личность;

– перевозить в авто- и железнодорожном транспорте число пассажиров, которое превышает число мест для сидения;

– самовольно покидать места обсервации, самоизоляции;

– кинотеатрам и заведениям культуры принимать посетителей больше, чем 50% от вместимости зала;

– иностранцам и апатридам – приезжать без страховки, которая покрывает лечение от COVID-19;

– проводить массовые мероприятия при участии более одного человека на 4 кв. м. или более 50% заполненности зала;

– проводить матчи профессиональных спортклубов при более 50% заполненности мест для зрителей;

– проведение дискотек, работа ночных клубов, заведений общепита с организацией досуга и праздничных мероприятий (банкетов, мастер-классов etc);

– работа заведений общепита с 00:00 до 07:00, кроме адресной доставки;

– деятельность учреждений по размещению людей (кроме отелей, санаториев, учреждений, которые предоставляют соцуслуги, реабилитационных учреждений для людей с инвалидностью, первичного и сложного протезирования, которые входят в сферу управления Минсоцполитики);

– посещение образовательных учреждений учащимися, если из-за контакта с инфицированным на самоизоляции находятся более 50% учащихся и персонала;

– проведение в образовательных учреждениях мероприятий для детей при участии с более чем одной группой/классом и зрителями;

– проведения государственными и коммунальными медучреждениями плановых госпитализаций (кроме помощи при усложнении беременности и родов, предоставления помощи в связи с родами, предоставления специализированными учреждениями помощи онкобольным и людям с пульмонологическими болезнями, паллиативной медпомощи в стационарах, плановой медпомощи учреждений, которые предоставляют третичную медпомощь, других неотложных мероприятий, если из-за их переноса будет значительный риск здоровью и жизни пациента);

– работа спортзалов и фитнес-центров при посещении более одного человека на 10 кв. м.;

– работа бассейнов, если на дорожке более четырех индивидуальных посетителей или шести при занятиях в спортгруппах;

– посещение посторонними учреждений соцзащиты (кроме родственников, членов семьи, законных представителей);

– предоставление осужденным краткосрочных выездов за пределы учреждений исполнения наказаний.

В проекте говорится, что оранжевый уровень будет "предупреждающим уровнем", который свидетельствует об ухудшении ситуации в регионе. Ограничения в оранжевой зоне будут оставаться такими же, как в желтой, но местные власти должны будут усилить контроль за соблюдением карантина.

Вводить оранжевый уровень могут, если в регионе будет хотя бы один из критериев:

1. Превышение эпидпорога заболеваемости гриппом или ОРВИ;

2. Загруженность коек для больных COVID-19 – выше 65%;

3. За семь суток сделано меньше 300 тестов на 100 000 населения;

4. Более 60 госпитализаций пациентов с COVID-19 или подозрением на COVID-19 на 100 000 населения за семь суток;

5. Коэффициент выявляемости COVID-19 методом ПЦР и тестами на антиген – более 20% от общего числа тестов;

6. Рост госпитализаций людей с подтвержденным COVID-19 или подозрением на болезнь на более чем 50% за семь дней в сравнении с предыдущим аналогичным периодом.

Красный уровень карантина устанавливается, если в регионе течение трех дней подряд зафиксировано два или больше признаков №2, №3, №4, №5 и №6. Вводить его в регионах сможет Госкомиссия по технико-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Ограничения в красных зонах будут практически такими же, как при январском локдауне, отметил на заседании Кабмина глава Минздрава Максим Степанов.

Наиболее мягкий зеленый уровень могут устанавливать по всей стране при таких критериях:

– уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов не превышает 50% эпидпорога, установленного для региона;

– коэффициент выявления случаев COVID-19 методом ПЦР и тестами на антиген – менее 5%.

C 8 по 25 января в Украине действовал жесткий карантин. Затем его заменили на карантин с ограничениями оранжевой зоны по всей стране.

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Марк Сировой

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