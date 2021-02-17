Коронавирус. В Украине более 4000 новых заболевших, госпитализировано более 2000 человек

Вчера, 16 февраля, в Украине выявили 4286 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 3143), выздоровели 5927 пациентов (сутками ранее – 6189). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Среди заболевших 304 ребенка и 329 медиков. Госпитализированы 2330 пациентов (сутками ранее – 915).

Скончались 147 заболевших (сутками ранее – 150).

Официально за 16 февраля сделаны 64 842 теста на коронавирус (39 401 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 25 782, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 16 647, экспресс-тестов на антиген – 22 413.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой и Закарпатской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 280 904 заболевших COVID-19. 1 128 895 из них выздоровели, 24 689 – умерли. Проведено почти 6,6 млн тестов.

Данные по областям:

Ивано-Франковская – 646 новых случаев;

Черновицкая – 386;

Киев – 366;

Винницкая – 351;

Закарпатская – 275;

Харьковская – 243;

Хмельницкая – 198;

Одесская – 186;

Киевская – 185;

Львовская – 183;

Запорожская – 149;

Ровенская – 139;

Днепропетровская – 137;

Тернопольская – 122;

Житомирская – 118;

Волынская – 117;

Донецкая – 98;

Полтавская – 77;

Сумская – 67;

Кировоградская – 52;

Луганская – 51;

Николаевская – 47;

Черкасская – 44;

Черниговская – 34;

Херсонская – 15.

Денис Юдин

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