Коронавирус. В Украине более 4000 новых заболевших, госпитализировано более 2000 человек
Вчера, 16 февраля, в Украине выявили 4286 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 3143), выздоровели 5927 пациентов (сутками ранее – 6189). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Среди заболевших 304 ребенка и 329 медиков. Госпитализированы 2330 пациентов (сутками ранее – 915).
Скончались 147 заболевших (сутками ранее – 150).
Официально за 16 февраля сделаны 64 842 теста на коронавирус (39 401 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 25 782, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 16 647, экспресс-тестов на антиген – 22 413.
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой и Закарпатской областях.
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 280 904 заболевших COVID-19. 1 128 895 из них выздоровели, 24 689 – умерли. Проведено почти 6,6 млн тестов.
Данные по областям:
Ивано-Франковская – 646 новых случаев;
Черновицкая – 386;
Киев – 366;
Винницкая – 351;
Закарпатская – 275;
Харьковская – 243;
Хмельницкая – 198;
Одесская – 186;
Киевская – 185;
Львовская – 183;
Запорожская – 149;
Ровенская – 139;
Днепропетровская – 137;
Тернопольская – 122;
Житомирская – 118;
Волынская – 117;
Донецкая – 98;
Полтавская – 77;
Сумская – 67;
Кировоградская – 52;
Луганская – 51;
Николаевская – 47;
Черкасская – 44;
Черниговская – 34;
Херсонская – 15.
- В феврале в Украине должна начаться вакцинация против коронавируса. В Минздраве ожидают поставку 117 000 доз вакцины Pfizer-BioNTech, уже рассказали, как их будут хранить и кто их будет доставлять. Государство будет прививать бесплатно.
- Всего Украина получила подтверждение на 22 млн доз вакцины от разных производителей, говорит Степанов. Украинцы при госвакцинации, скорее всего, не смогут выбирать, каким именно препаратом их будут прививать, отметили в ЦОЗ.
- Вчера, 16 февраля, Украина получила заявку на регистрацию вакцины от Pfizer.
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