ЦОЗ: Украинцы, скорее всего, не смогут выбирать вакцину при госвакцинации от COVID-19
При государственной вакцинации против коронавируса украинцы, скорее всего, не смогут выбирать, какой именно вакциной их будут прививать. Об этом в эфире Украина 24 рассказал и. о. главы Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.
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"Скорее всего, нет (не смогут выбирать, – ред.), потому что в зависимости от того, какая вакцина когда приходит в страну, формируется перечень группы риска, которая будет вакцинироваться на так называемой платформе", – ответил он на вопрос журналиста.
Он объяснил, что "платформа" – это использование одного вакцинного инструмента или одной вакцины в рамках единого подхода: вакцинации мобильными группами или в стационарных пунктах.
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Кузин также добавил, что наибольшая партия вакцины ожидается от британского производителя AstraZeneca от 2 до 3,7 млн доз.
"Поэтому, скорее всего, группы, которые подпадут под AstraZeneca, будут вакцинироваться только AstraZeneca", – объяснил он.
Как будет происходить частная вакцинация и какие вакцины будут доступны украинцам для приобретения за собственный счет, Кузин не уточнял.
- В Украине вакцинация от COVID-19 должна начаться в феврале. В Минздраве говорят, что в этом месяце ожидается поставка 117 000 доз вакцины от компаний Pfizer-BioNtech. Госвакцинация будет бесплатной, говорил президент Владимир Зеленский.
- Украина также договорилась о поставках 1,9 млн доз вакцины от китайской Sinovac Biotech, и 12 млн – от британской AstraZeneca и Novavax. Глава Минздрава Максим Степанов говорит, что всего Украина получила подтверждение на 22 млн доз.
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