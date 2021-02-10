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ЦОЗ: Украинцы, скорее всего, не смогут выбирать вакцину при госвакцинации от COVID-19

10.02.2021, 08:46
ЦОЗ: Украинцы, скорее всего, не смогут выбирать вакцину при госвакцинации от COVID-19 - Фото
Игорь Кузин (Фото: uacrisis.org)

При государственной вакцинации против коронавируса украинцы, скорее всего, не смогут выбирать, какой именно вакциной их будут прививать. Об этом в эфире Украина 24 рассказал и. о. главы Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.

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"Скорее всего, нет (не смогут выбирать, – ред.), потому что в зависимости от того, какая вакцина когда приходит в страну, формируется перечень группы риска, которая будет вакцинироваться на так называемой платформе", – ответил он на вопрос журналиста.

Он объяснил, что "платформа" – это использование одного вакцинного инструмента или одной вакцины в рамках единого подхода: вакцинации мобильными группами или в стационарных пунктах.

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Кузин также добавил, что наибольшая партия вакцины ожидается от британского производителя AstraZeneca от 2 до 3,7 млн доз.

"Поэтому, скорее всего, группы, которые подпадут под AstraZeneca, будут вакцинироваться только AstraZeneca", – объяснил он.

Как будет происходить частная вакцинация и какие вакцины будут доступны украинцам для приобретения за собственный счет, Кузин не уточнял.

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Марк Сировой
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минздрав вакцина коронавирус Игорь Кузин COVID-19 ЦОЗ
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