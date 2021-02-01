-80°C. Ляшко рассказал, как в Украине будут хранить и распространять вакцину Pfizer

В Украине вакцину против коронавируса от компаний Pfizer/BioNTech будут хранить при температуре -80°C в национальном центре и от +2°C до +8°C – на областных складах. О цепочке распространения вакцины рассказал в интервью ТСН главсанврач Виктор Ляшко.

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Он отметил, что помогать с транспортировкой вакцин будет проект SAFEMed и частная логистическая компания.

Ляшко объяснил, что температура -80°C требуется для длительного хранения вакцины. Однако она также может храниться до пяти дней при температуре от +2°C до +8°C – это обычный режим хранения прививок в Украине.

По его словам, сначала вакцину при температуре -80°C будут доставлять на национальный склад, оттуда ее повезут на склады в областях, где она будет храниться до пяти дней при температуре от +2°C до +8°C.

С областных складов вакцину по больницам будут развозить мобильные группы: они заранее будут знать, куда и сколько вакцин надо везти.

"День закончился – у нее (мобильной группы, – ред.) не должно быть на руках вообще доз вакцины. Утром забирают на складе (областном, - ред.), везут и вакцинируют. Мы с национального уровня координируем. Использовали? Мы вам привозим новую партию, которую вы снова используете за пять дней", – добавил Ляшко.

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Марк Сировой

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