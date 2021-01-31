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Спасали дозы. В США посреди ночи срочно провели вакцинацию – фото

31.01.2021, 01:01
Спасали дозы. В США посреди ночи срочно провели вакцинацию – фото - Фото
Ночная вакцинация в Сиэтле (фото - Evan Bush, Twitter).

Из-за поломки морозильной камеры в американском городе Сиэтл срочно провели вакцинацию против коронавируса посреди ночи, чтобы спасти скоропортящиеся прививки от компании Moderna. Об этом сообщает The Seattle Times.

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Как отмечается, вечером 28 января из строя вышла морозильная камера в центре Kaiser Permanente – 1600 доз вакцины от компании Moderna могли испортиться до утра.

"Мне позвонили в 21:00 и спросили, можем ли мы помочь вакцинировать людей до истечения срока действия доз в 05:30 утра", – рассказала Дженни Брэкетт, помощник администратора медцентра UW Medicine Northwest.  

Вместе с UW Medicine Northwest спасал вакцины и Swedish Medical Center. Оба центра написали в соцсетях объявления, что могут срочно ввести прививки, а также попросили о помощи волонтеров. Swedish Medical Center обратился и к местным телеканалам с просьбой включить сообщение в выпуски новостей в 23:00.

Слухи распространились в соцсетях, как пожар, пишут The Seattle Times. Например, в 22:59 Swedish MC написал в Twitter, что нужно выдать 588 доз, а к 00:30 все время приема было занято. У UW Medicine Northwest собрались толпы людей. В большинстве своем они были не из групп риска и не подлежат сейчас вакцинации.

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Брэкетт сказала, что медики делали все возможное, чтобы вакцинировать тех, кто имеет сейчас на это право, но главная цель была – использовать вакцину и избежать ее потерь.

The Washington Post сообщил, что последние прививки были сделаны в 03:45 прямо на улице. В результате ни одна вакцина не пропала, и все 1600 доз были введены, сказала Кэсси Зауэр, президент Ассоциации госпиталей штата Вашингтон. Что же стало причиной поломки морозильной камеры, в Kaiser Permanente пока не сообщили.

СПРАВКА. В США вакцины от Moderna доставляют замороженной до температуры от -25 до -15 градусов по Цельсию. Затем ее можно хранить до 30 суток при температуре от 2,2 до 7,8 градусов.

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Марк Сировой
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