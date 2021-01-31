Спасали дозы. В США посреди ночи срочно провели вакцинацию – фото

Из-за поломки морозильной камеры в американском городе Сиэтл срочно провели вакцинацию против коронавируса посреди ночи, чтобы спасти скоропортящиеся прививки от компании Moderna. Об этом сообщает The Seattle Times.

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Как отмечается, вечером 28 января из строя вышла морозильная камера в центре Kaiser Permanente – 1600 доз вакцины от компании Moderna могли испортиться до утра.

"Мне позвонили в 21:00 и спросили, можем ли мы помочь вакцинировать людей до истечения срока действия доз в 05:30 утра", – рассказала Дженни Брэкетт, помощник администратора медцентра UW Medicine Northwest.

Вместе с UW Medicine Northwest спасал вакцины и Swedish Medical Center. Оба центра написали в соцсетях объявления, что могут срочно ввести прививки, а также попросили о помощи волонтеров. Swedish Medical Center обратился и к местным телеканалам с просьбой включить сообщение в выпуски новостей в 23:00.

Слухи распространились в соцсетях, как пожар, пишут The Seattle Times. Например, в 22:59 Swedish MC написал в Twitter, что нужно выдать 588 доз, а к 00:30 все время приема было занято. У UW Medicine Northwest собрались толпы людей. В большинстве своем они были не из групп риска и не подлежат сейчас вакцинации.

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Брэкетт сказала, что медики делали все возможное, чтобы вакцинировать тех, кто имеет сейчас на это право, но главная цель была – использовать вакцину и избежать ее потерь.

UW Medical center received 800 doses between two campuses. The doses needed to be used by 5:30 a.m. Friday to avoid going to waste, according to staffers here. Fascinating scene. More soon. pic.twitter.com/MMtPO2KBr5 — Evan Bush (@evanbush) January 29, 2021

The Washington Post сообщил, что последние прививки были сделаны в 03:45 прямо на улице. В результате ни одна вакцина не пропала, и все 1600 доз были введены, сказала Кэсси Зауэр, президент Ассоциации госпиталей штата Вашингтон. Что же стало причиной поломки морозильной камеры, в Kaiser Permanente пока не сообщили.

СПРАВКА. В США вакцины от Moderna доставляют замороженной до температуры от -25 до -15 градусов по Цельсию. Затем ее можно хранить до 30 суток при температуре от 2,2 до 7,8 градусов.

22 января сообщалось, что Бостоне уборщик уничтожил 2000 доз вакцины от компании Moderna, "случайно" отключив холодильник.

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Марк Сировой

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