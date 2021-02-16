В НАБУ ответили Степанову на обвинение в попытке сорвать вакцинацию от COVID-19

Уголовное производство по закупкам вакцин от коронавируса не может представлять никаких препятствий для закупки вакцин у поставщиков, тем более уже после истечения срока начала вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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Ранее глава Минздрава Максим Степанов назвал расследование НАБУ "информационной атакой", из-за которой "Украина теряет доверие от производителей вакцин". По словам Степанова, МОЗ уже начал получать от компаний-производителей вакцин отказы от сотрудничества.

В НАБУ подтвердили, что действительно начали досудебное расследование по фактам возможных злоупотреблений при закупке вакцин против COVID-19.

Основанием для расследования стало соответствующее заявление генерального директора ГП Медзакупки, сообщили в НАБУ. Детективы проверяют наличие или отсутствие признаков состава уголовного преступления.

"Особенно подчеркиваем, что сам факт начала расследования не является доказательством вины или подтверждением совершения преступления. И он никак не может составить препятствия для закупок вакцин у поставщиков, тем более уже после истечения срока обещанного начала вакцинации. Также отмечаем, что пока детективы не проводили никаких следственных действий, которые могли бы быть расценены, как препятствование деятельности по закупке вакцин для Украины", – говорится в сообщении.

В НАБУ попросили всех причастных к этому расследованию воздерживаться от разглашения соответствующей информации.







Вадим Ребрина

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