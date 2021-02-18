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Ученые призвали отложить введение второй дозы вакцины Pfizer-BNT для большей эффективности

18.02.2021, 11:35
Ученые призвали отложить введение второй дозы вакцины Pfizer-BNT для большей эффективности - Фото
Вакцина Pfizer-BioNTech (фото - ЕРА)

Вторую дозу антиковидной вакцины Pfizer/BioNTech для более эффективного иммунного ответа желательно вводить через месяц после первой, а не на 21-е сутки. Об этом в авторитетном журнале New England Journal of Medicine пишут медики университетов Лаваль и Британской Колумбии.

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Профессор эпидемиологии Данута Сковронски из Центра контроля заболеваний Британской Колумбии и доктор Гастон Де Серрес с медфака Лаваля призвали правительства увеличить на неделю интервал между дозами.

По их словам, выводы сделаны на основании документов Pfizer, которые компания передала Управлению по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) еще в декабре.

Они предупредили, что "может быть неопределенность" насчет длительности и силы защиты после однократной дозы. Однако, по словам ученых, введение второй дозы через месяц "дает небольшую дополнительную пользу в краткосрочной перспективе".

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Заявленная эффективность вакцины BNT162b2 на фазе III исследований – 94,8% предотвращения легких/средних форм болезни COVID-19 после двух доз. Создатели препарата сообщили о 52,4% эффективности с момента после первой дозы до второй дозы, но в эти расчеты были включены данные, собранные только в течение первых двух недель после первой дозы, то есть в период, когда иммунный ответ все еще нарастал.

Авторы же письма пишут, что проследили за дальнейшим ростом эффективности после первой дозы, и вывели показатель в 92,6%: это аналогично эффективности первой дозы вакцины от Moderna (92,1%).

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"С такой высокозащитной первой дозой преимущества, полученные от скудного запаса вакцины, можно было бы максимизировать, отложив введение вторых доз до тех пор, пока всем членам приоритетной группы не будет предложена хотя бы одна доза. Отсрочка второй дозы является вопросом нацбезопасности", – резюмировали авторы.

В свою очередь Pfizer заявила, что альтернативные интервалы между дозами пока не оценивались в клинических испытаниях. В компании пишут, что решение насчет увеличения периода "остается за органами здравоохранения".

Между тем, рекомендации CDC на 10 февраля следующие: "Вторую дозу следует вводить как можно ближе к рекомендованному интервалу. Однако, если соблюдение рекомендованного интервала невозможно и отсрочка вакцинации неизбежна, вторая доза Pfizer-BioNTech и Moderna может быть введена в течение 6 недель (42 дней) после первой".

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Евгений Пилипенко
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