Охрана, отмена. ЮАР хочет вернуть индийскому производителю 1 млн доз вакцины AstraZeneca

Спустя неделю после приостановки процесса тест-вакцинации препаратом Oxford/AstraZeneca власти ЮАР попросили Институт сыворотки Индии забрать обратно поставленные в начале февраля 1 млн доз. Об этом со ссылкой на источники пишет The Economic Times.

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Газета сообщает, что просьба Минздрава страны связана с тем, что клинические испытания вакцины в Южноафриканской республике показали: она обеспечивает незначительную защиту от легкой и средней тяжести протекания COVID-19, вызванного местным мутантным вариантом коронавируса.

Эта партия вакцины прибыла в ЮАР несколько дней назад. Еще полмиллиона доз должны прибыть со дня на день.

СПРАВКА. Основанную на аденовирусном векторе вакцину Oxford/AstraZeneca разрабатывали как "препарат для глобального тушения" пандемии: она неприхотлива в транспортировке и хранении, как РНК-вакцины Moderna и Pfizer-BNT, и относительно дешева. Между тем, появление мутаций в S-белке коронавируса в некоторых регионах, вроде ЮАР и Бразилии, поставило под вопрос ее эффективность и эффективность других вакцин без доработки их первоначального дизайна. Украина также . Основанную на аденовирусном векторе вакцину Oxford/AstraZeneca разрабатывали как "препарат для глобального тушения" пандемии: она неприхотлива в транспортировке и хранении, как РНК-вакцины Moderna и Pfizer-BNT, и относительно дешева. Между тем, появление мутаций в S-белке коронавируса в некоторых регионах, вроде ЮАР и Бразилии, поставило под вопрос ее эффективность и эффективность других вакцин без доработки их первоначального дизайна. Украина также должна получить партию "астразенеки".

Комментария AstraZeneca и SII на эту информацию, как и властей ЮАР, пока нет.

Сейчас власти страны с 55 млн населения делают ставку на вакцинацию групп риска, в первую очередь медиков, вакциной от Johnson & Johnson.

Вчера Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину Oxford/AstraZeneca для экстренного использования.

Также ВОЗ призывает страны прививаться в том числе и этим препаратом в условиях глобального дефицита вакцин – независимо от того, какой вариант коронавируса распространен в регионе. Идея состоит в том, что даже там, где вакцина не убережет от симптоматичного ковида, она, вероятно, спасет от смерти и/или тяжелого течения болезни.

Институт сыворотки Индии – один из основных поставщиков вакцины Oxford/AstraZeneca. Это крупнейший в мире производитель вакцин вообще.

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Евгений Пилипенко

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