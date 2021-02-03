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Исследование вакцины AstraZeneca обнадежило власти Британии: Абсолютно превосходно

03.02.2021, 20:07
Исследование вакцины AstraZeneca обнадежило власти Британии: Абсолютно превосходно - Фото
Мэтт Хэнкок (фото - EPA)

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что результаты последнего исследования вакцины Oxford-AstraZeneca, согласно которым она может снизить распространение коронавируса, "поможет нам всем выбраться из этой пандемии". Об этом сообщает BBC.

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Сейчас первую дозу вакцины получили уже более 10 миллионов британцев.

Как отмечает агентство, исследование впервые показало, что вакцина оказывает "существенное влияние" на передачу вируса. Результаты теста официально еще не опубликованы.

Хэнкок в Twitter назвал исследование "действительно обнадеживающим", добавив, что его результаты "абсолютно превосходны".

Выступая на BBC Breakfast, министр сказал, что проведенный тест "поможет нам всем выбраться из этой пандемии".

Согласно первичному анализу третьей фазы испытаний вакцины Oxford-AstraZeneca в Великобритании, Бразилии и Южной Африке, она показывает эффективность в 76% уже после первой дозы. После второй дозы, введенной с интервалом 12 недель, эффективность повышается до 82%. Анализ показал, что вакцина снижает бессимптомную передачу коронавируса на 67% после однократной дозы и на 50% после двух доз вакцины.



Вадим Ребрина
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Великобритания AstraZeneca   COVID-19 Мэтт Хэнкок

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